Les prochaines cotes du club de Gareth Bale révélées alors que John Hartson dit que le paria du Real Madrid n’arrêtera pas de jouer pour le Pays de Galles “jusqu’à ce que vous deviez le retirer du terrain”

Gareth Bale a été lié à un déménagement choquant dans le club de sa ville natale, Cardiff City, alors que l’incertitude entourant son avenir continue de croître.

L’inadapté du Real Madrid, qui a passé la saison dernière en prêt à Tottenham, a représenté le Pays de Galles à l’Euro 2020, mais leur tournoi s’est terminé brutalement samedi alors qu’il a été envoyé par le Danemark en huitièmes de finale.

Bale a 96 sélections du Pays de Galles à son actif

Dans l’état actuel des choses, il doit retourner au Bernabeu pour la dernière année de son contrat de 600 000 £ par semaine, mais ces salaires exceptionnels pourraient conduire à Madrid à court d’argent à réduire ses pertes.

Il reste encore un certain temps avant la fermeture de la fenêtre de transfert le 3 septembre, cependant, les bookmakers ont le club de championnat Cardiff comme destination la plus probable.

Sky Bet a Bale pour rejoindre Cardiff à 6/4, tandis qu’un déménagement dans n’importe quel club de Major League Soccer est le deuxième plus probable à 6/1.

Bale a marqué 11 buts en 20 matches de Premier League, mais le jury ne sait toujours pas s’il s’agissait d’un bon prêt

Tottenham pour le signer est à 7/1, mais l’agent du joueur Jonathan Barnett a versé de l’eau froide sur un retour.

Barnett a déclaré à Standard Sport : « Comme je l’ai dit depuis le début, il n’y a pas d’option.

« Gareth n’a aucun accord. Il est sous contrat avec le Real.

Chelsea (14/1), Arsenal (16/1) et Manchester City (25/1) sont également en lice, alors que vous pouvez également miser sur des transferts vers des clubs italiens, espagnols ou chinois. Ci-dessous, vous pouvez voir les cotes de Sky Bet sur le prochain club de Bale.

L’avenir international de Bale est également incertain. Le joueur de 31 ans a été irrité par la question d’un journaliste lui demandant si le 4-0 contre le Danemark serait son dernier acte pour les Dragons.

Gareth Bale cotes du prochain club

*Cotes selon Sky Bet

Ville de Cardiff 6/4

Tout club MLS 6/1

Tottenham 7/1

N’importe quel club de Super League chinoise 14/1

Chelsea 14/1

Arsenal 16/1

Inter Milan 16/1

Barcelone 18/1

Juventus 25/1

Manchester City 25/1

L’ancien international gallois John Hartson ne croit pas une seconde que nous avons vu le dernier de Bale dans un maillot gallois.

“Je pense que Gareth Bale est plus déterminé à continuer et à continuer à jouer pour le Pays de Galles”, a déclaré Hartson à talkSPORT.

« Il approche des 100 sélections, il a l’air vraiment en forme, il adore rentrer à la maison et représenter son pays, il se sent aimé là-bas par tout le staff, les joueurs et les fans.

“Il n’y a aucun moyen que Gareth Bale arrête de jouer pour le Pays de Galles. Il continuera à jouer jusqu’à ce que vous deviez le sortir du terrain.

Bale a été un formidable serviteur du Pays de Galles au cours des 15 dernières années, mais il envisage peut-être de jouer une Coupe du monde pour eux l’année prochaine.