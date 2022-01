Les prochaines étapes des démocrates en matière d’obstruction systématique et de reconstruire en mieux, expliquées

C’est peut-être une nouvelle année, mais les démocrates sont confrontés à de nombreux défis anciens.

À savoir, ils doivent encore se mettre d’accord sur leurs principales priorités, même si les législateurs qui ont rendu cette tâche difficile l’année dernière – comme le sénateur Joe Manchin (D-WV) – sont sur le point de continuer à le faire.

Jusqu’à présent, la résistance de Manchin a signifié que les démocrates ont eu du mal à tout faire avancer, de leur Build Back Better Act, le vaste projet de loi sur les dépenses sociales et le climat du parti, aux droits de vote. Manchin, et dans certains cas le sénateur Kyrsten Sinema (D-AZ), ont fait dérailler à plusieurs reprises la législation sur les dépenses sociales, tout en s’opposant également à la réforme de l’obstruction systématique nécessaire pour adopter d’autres projets de loi sans le soutien des républicains. La réalisation de tout progrès sur ces objectifs dépend fortement de l’obtention du soutien des deux législateurs, car les démocrates possèdent la majorité sénatoriale la plus mince possible. (Il y a d’autres sénateurs modérés qui ont été réticents à soutenir les changements d’obstruction dans le passé, bien qu’ils aient été moins vocaux.)

Le temps dont les législateurs disposent pour se rallier à la fois à ces projets de loi et aux modifications potentielles des règles est également court à l’approche des élections de mi-mandat – lorsque les démocrates devraient perdre la majorité à la Chambre – cet automne. Historiquement, le parti au pouvoir subit un contrecoup lors des élections de mi-mandat ; le GOP estime que cette tendance, combinée aux conditions économiques, au redécoupage et à une forte collecte de fonds, lui donnera l’avantage lors des prochaines élections.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a promis des votes sur la loi Build Back Better Act et la réforme de l’obstruction systématique dans les semaines à venir. Ils sont prêts à exposer tout désaccord persistant au sein du caucus et à souligner le soutien réel des deux mesures. Le vote Build Back Better n’a pas encore été programmé, mais le vote sur le changement de règles devrait avoir lieu d’ici le 17 janvier si les républicains font obstruction à un autre projet de loi sur les droits de vote, comme ils devraient le faire. Le vote sur les règles permettrait aux démocrates de soutenir un changement ou une exception à l’obstruction systématique pour passer les droits de vote.

« Nous espérons que nos collègues républicains changeront de cap et travailleront avec nous », a écrit Schumer dans une lettre à son cher collègue en janvier. « Mais s’ils ne le font pas, le Sénat débattra et envisagera des modifications aux règles du Sénat au plus tard le 17 janvier, jour de Martin Luther King Jr., pour protéger le fondement de notre démocratie : des élections libres et équitables. »

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, s’adresse aux journalistes au Capitole des États-Unis le 14 décembre. Chip Somodevilla/.

Actuellement, ni Build Back Better ni la réforme de l’obstruction systématique n’ont le soutien démocrate nécessaire pour aller de l’avant. Pour progresser sur l’un ou l’autre de ces problèmes, le parti devra surmonter de longues impasses.

Les démocrates n’ont toujours pas résolu les désaccords de longue date

Les démocrates ont du mal à faire adopter une législation car ils ont les mêmes conflits internes depuis des mois.

Sur le Build Back Better Act, les démocrates doivent encore gagner Manchin. Jusqu’à présent, ils ont eu du mal à proposer une version du projet de loi qu’il est prêt à accepter. Après des mois de négociations avec Manchin et la publication d’une proposition de Biden, les démocrates espéraient être proches d’un accord l’hiver dernier. Mais en décembre, Manchin a annoncé qu’il ne serait pas en mesure de soutenir la version la plus récente de BBB, citant les coûts estimés à long terme de la mesure de 1,75 billion de dollars et ses effets potentiels sur l’inflation.

« Je ne peux pas expliquer la vaste loi Build Back Better Act en Virginie-Occidentale et je ne peux pas voter pour faire avancer ce projet de loi gigantesque », a-t-il déclaré dans un communiqué de décembre. Il a déclaré mardi qu’il n’avait pas engagé de négociations sur le projet de loi depuis lors.

Mais Manchin ne semble pas avoir complètement fermé la porte à une version du projet de loi. Selon un rapport d’Axios, Manchin pourrait être ouvert à un projet de loi qui élimine une extension du crédit d’impôt pour enfants élargi, ou restreint cette prestation plus étroitement en fonction du niveau de revenu, par exemple. De telles coupes sont susceptibles de provoquer le recul des progressistes et d’autres membres du caucus démocrate.

Le crédit d’impôt pour enfants élargi, une mesure démocrate historique contre la pauvreté qui a été adoptée dans le cadre du plan de sauvetage américain en 2021, est une proposition que Manchin a appelée à plusieurs reprises pour ses coûts potentiels à long terme. Manchin a déclaré qu’il était contre la mesure car il pense qu’elle coûtera beaucoup plus cher que prévu si elle était prolongée.

La version la plus récente des démocrates du Build Back Better Act a coûté environ 1,75 billion de dollars, à peu près dans les limites demandées par Manchin. Mais il pense que son prix réel pourrait finir par être beaucoup plus élevé ; certains programmes comme le crédit d’impôt pour enfants élargi, qui expirent après un an, pourraient être renouvelés par le Congrès. Il fait valoir que si les programmes qui devaient se terminer à court terme devaient plutôt expirer dans 10 ans, les coûts ne seraient pas couverts. Et il pense que les programmes seront renouvelés en raison de leur popularité.

Le sénateur Joe Manchin s’entretient avec un membre de son personnel en dehors d’une réunion du caucus avec les démocrates du Sénat au Capitole des États-Unis le 17 décembre, Anna Moneymaker/.

Comme preuve, Manchin a cité un rapport du Congressional Budget Office, qui montre que le coût total des programmes du projet de loi serait beaucoup plus élevé s’ils se poursuivaient tous pendant 10 ans. Le crédit d’impôt pour enfants élargi, par exemple, coûterait jusqu’à 1,6 billion de dollars s’il était prolongé de dix ans, contre 185 milliards de dollars pour une prolongation d’un an.

La Maison Blanche, cependant, note qu’elle mettrait en œuvre de nouvelles sources de revenus pour faire face à ces coûts, si l’un des programmes était prolongé.

Le crédit d’impôt pour enfants élargi fait partie des politiques qui ont bénéficié jusqu’à présent d’un large soutien démocrate et d’impacts majeurs : en octobre 2021, il a réduit les taux de pauvreté des enfants jusqu’à 28% par rapport à ce qu’ils auraient été autrement, selon le Columbia University Center. sur la pauvreté et la politique sociale.

Cependant, pour finalement adopter une loi Build Back Better Act, les démocrates devront trouver une mesure que toutes les ailes du parti, y compris Manchin, sont prêtes à soutenir, ce qui pourrait signifier l’abandon de cette disposition malgré sa popularité.

Il existe toujours des divisions démocrates sur la réforme de l’obstruction systématique

En ce qui concerne les droits de vote et l’obstruction systématique, les démocrates n’ont pas encore d’accord non plus.

L’automne dernier, les 50 démocrates du Sénat se sont unis derrière la loi sur la liberté de vote, qui garantirait 15 jours de vote anticipé pour les élections fédérales, ferait du jour des élections un jour férié et élargirait les types de pièces d’identité que les gens pourraient utiliser pour voter. Mais 50 sénateurs ne suffisent pas – la plupart des projets de loi ont besoin de 60 voix pour être adoptés au Sénat s’ils sont bloqués par une obstruction. Étant donné que les républicains sont censés contrecarrer tout projet de loi sur le droit de vote en l’obstruant, il faudrait 60 voix, ce que la législation n’a pas.

Pour contourner cette exigence, les démocrates pourraient approuver une exception à l’obstruction systématique, mais cela nécessiterait le soutien des 50 sénateurs du caucus. Manchin et le sénateur Kyrsten Sinema (D-AZ) ont insisté sur la préservation de l’obstruction systématique – probablement même sur les projets de loi sur le droit de vote – et il n’est pas clair s’ils seront influencés cette fois-ci.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait besoin de modifier les règles du Sénat et de l’obstruction systématique avec le soutien des républicains, Manchin a répondu : « C’est ma préférence absolue. » – Sahil Kapur (@sahilkapur) 4 janvier 2022

En décembre, les démocrates ont fait une exception à l’obstruction systématique pour faire passer une augmentation du plafond de la dette avec 50 voix. Certains démocrates, dont les sens. Raphael Warnock (D-GA) et Alex Padilla (D-CA) ont souligné que la manœuvre démontrait à quel point de telles exceptions étaient accessibles et ont depuis plaidé pour une autre pour protéger les droits de vote.

« Nous pensons qu’il est si important de changer la règle afin de sauver l’économie », a déclaré Warnock à NBC News. « Eh bien, les voyants d’avertissement de notre démocratie clignotent en ce moment, et nous ne semblons pas disposés à répondre avec la même urgence pour protéger la démocratie que nous devons protéger l’économie. » Les républicains ont toutefois accepté l’exception du plafond de la dette et ne devraient pas faire de même en ce qui concerne les droits de vote.

Un étudiant se mobilise pour le droit de vote devant la Maison Blanche en décembre. Leigh Vogel/. pour UnPac

Les dirigeants démocrates profiteront du prochain anniversaire d’un an de l’insurrection du 6 janvier pour plaider en faveur d’une législation sur le droit de vote, liant directement la nécessité d’adopter un projet de loi avec l’affaiblissement par l’ancien président Donald Trump des résultats des élections de 2020 et les mesures étatiques limitant le droit à voter qui ont été adoptés depuis.

« Le 6 janvier était le symptôme d’une maladie plus large – un effort pour délégitimer notre processus électoral, et le Sénat doit faire avancer des réformes démocratiques systémiques pour réparer notre république, sinon les événements de ce jour ne seront pas une aberration – ils seront la nouvelle norme « , a écrit Schumer dans la lettre de janvier.

Les modifications possibles de l’obstruction que les démocrates pourraient envisager incluent une exclusion spécifique permettant aux législateurs d’approuver la législation à la majorité simple, ou des modifications à l’obstruction qui obligeraient toute personne bloquant le projet de loi à le faire physiquement en faisant des remarques au Sénat. Jusqu’à présent, aucune de ces options n’a recueilli le soutien des 50 sénateurs nécessaires.

Les votes clés seront révélateurs dans les semaines à venir

Les démocrates débattent de Build Back Better depuis l’été dernier et ont changé l’obstruction depuis qu’ils ont remporté leur majorité au Sénat en janvier 2021. Maintenant, les dirigeants du Sénat font pression sur les membres pour qu’ils montrent publiquement ce qu’ils soutiennent réellement, en programmant des votes sur la loi Build Back Better Act. et un changement de règles d’obstruction.

En décembre dernier, Schumer a souligné que le Sénat confronterait ces votes dès le début, mettant les législateurs sur le devant de la scène quant à leurs positions.

« Les sénateurs doivent savoir que le Sénat examinera en fait la loi Build Back Better Act, très tôt dans la nouvelle année afin que chaque membre de cet organe ait la possibilité de faire connaître sa position au Sénat, pas seulement à la télévision. », a-t-il écrit dans une lettre de décembre. Le vote sur Build Back Better devrait avoir lieu prochainement, et le vote sur les règles de l’obstruction systématique est attendu avant la fin du mois.

Compte tenu du désaccord au sein du caucus, ces votes sont susceptibles de révéler que le parti est toujours dans l’impasse dans les deux cas. Au cours des derniers mois, un groupe de sénateurs modérés, dont Tim Kaine (D-VA), Angus King (I-ME) et Jon Tester (D-MT) ont tenté de trouver un consensus sur la réforme de l’obstruction systématique, bien qu’ils n’aient pas l’a encore sécurisé.

Le vote sur la modification des règles sera également l’occasion pour les législateurs de débattre de leurs approches en matière de réforme de l’obstruction systématique, forçant une conversation plus large sur les options possibles. Bien que les votes sur Build Back Better et le changement des règles devraient largement échouer à court terme, ils pourraient également stimuler le progrès, montrant aux démocrates le soutien avec lequel ils travaillent et catalysant des négociations supplémentaires au sein du caucus.

En raison de l’obstruction républicaine, les démocrates doivent trouver un terrain d’entente entre eux pour réaliser à peu près n’importe laquelle de leurs principales priorités.

Les mois à venir révéleront s’ils sont capables de le faire.