Les prochaines images de profil NFT de Twitter seront affichées sous une forme différente pour signifier la propriété

Hé, êtes-vous enthousiaste à l’idée de dépenser des milliers de dollars pour des fichiers d’images numériques qui pourraient ou non finir par valoir encore plus d’argent à un moment donné dans le futur ?

Quels que soient vos sentiments personnels sur l’engouement actuel pour le NFT, il est clair qu’il s’agit d’une nouvelle tendance et que de nombreuses personnes « investissent » dans des œuvres d’art numériques via la crypto-monnaie, dans le but à la fois de montrer leur lien avec la culture Web et de le frapper. riche lorsque ces images de profil uniques, mettant en vedette des singes, des lions et des chats, entre autres, deviennent encore plus précieuses dans le métavers théorique.

À long terme, il semble peu probable que ce soit un marché durable, mais néanmoins, les NFT sont l’engouement du moment, avec divers événements et rencontres liés aux NFT organisés dans le monde entier.

Certaines des principales plates-formes sociales se penchent désormais également, Instagram travaillant sur une nouvelle option d’affichage NFT et Twitter développant un processus d’affichage d’image de profil mis à jour qui permettra aux utilisateurs de présenter leurs NFT en connectant directement leurs propres images à leur portefeuille crypto. .

Et cette option semble se rapprocher. Hier, le chercheur d’applications Alessandro Paluzzi, a partagé cet écran d’introduction pour l’option d’image de profil NFT de Twitter, qui note que les profils NFT seront affichés sous une forme différente des images rondes régulières.

Aujourd’hui, la reine du piratage d’applications sociales Jane Manchun Wong a découvert encore plus de détails à ce sujet, y compris à quoi ressembleront réellement les nouvelles images hexagonales et comment fonctionnera le processus de connexion NFT complet.

Comme vous pouvez le voir sur ces images, Twitter proposera bientôt une nouvelle option pour « Sélectionner NFT » lorsque vous allez mettre à jour votre image de profil. Comme le note l’écran d’introduction ici, les utilisateurs devront ensuite connecter leur portefeuille crypto pour lier leur collection NFT directement à l’outil d’affichage de Twitter.

Vous pouvez voir sur ces images que l’image de profil NFT connectée est hexagonale, ce qui pourrait faire ressortir davantage votre écran NFT dans les flux. Twitter invitera également les utilisateurs à alerter leurs abonnés de leur nouvelle image de profil, le créateur de NFT étant crédité dans le message généré automatiquement.

Lorsqu’une image de profil NFT est exploitée, les utilisateurs pourront également afficher plus d’informations sur le NFT, y compris le créateur, le propriétaire et plus encore.

L’idée est que cela fournira une connexion plus directe avec l’artiste d’origine, tout en confirmant la propriété officielle, la forme d’image alternative offrant également plus d’assurance que l’utilisateur possède en fait le NFT qu’il affiche comme image de profil.

Parce que n’importe qui peut cliquer avec le bouton droit et enregistrer n’importe quelle image, n’est-ce pas ? C’est l’argument clé contre les NFT, qu’ils ne valent vraiment rien parce que n’importe qui peut télécharger une image et l’utiliser comme bon lui semble, même comme image de profil Twitter. Et contrairement aux œuvres d’art physiques, qui impliquent une copie physique réelle, la différence entre un NFT original et un fichier copié n’est rien – il n’y a donc aucune raison de payer pour cela. Droit?

Eh bien, c’est partiellement correct.

C’est correct dans une forme de contenu de base, en ce que l’original et toute copie seront essentiellement les mêmes, tandis que l’achat d’un NFT n’inclut pas la propriété de l’œuvre sous-jacente que le NFT représente, juste cette copie numérique, ce qui signifie que vous ne ‘ t détiennent réellement les droits sur l’œuvre originale. Cela devient trouble quant à la façon dont ce travail peut ensuite être réutilisé, mais en l’état de la loi, même si vous possédez un NFT, cela n’empêchera pas le créateur de vendre la pièce originale dans le cadre d’un accord séparé.

En termes d’utilisation de Twitter en particulier, la question se pose de savoir ce qui se passe lorsque quelqu’un utilise votre NFT comme image de profil. Avez-vous le droit légal de les arrêter? Pouvez-vous demander à Twitter de les faire retirer ?

Encore une fois, il y a quelques complexités juridiques ici, mais cette nouvelle option d’affichage cherche à dissiper les litiges potentiels en fournissant un format visuel alternatif pour les NFT que vous possédez officiellement. Donc, si vous voyez quelqu’un avec un profil NFT rond, cela indiquerait probablement qu’il ne le possède pas réellement – et peut-être que cela suffirait alors à dissuader les gens de «voler» les NFT des gens pour les utiliser comme leur propre image de profil.

Ce qui est une solution intelligente, et vous savez que la communauté NFT adorera avoir un format de profil unique pour ses images.

Bien sûr, sur la base des écarts de propriété mentionnés ci-dessus, d’un point de vue juridique, cela soulève d’autres questions sur la vraie valeur des TVN, alors que le marché est également envahi par tant d’images et de collections numériques qu’il semble, encore une fois , comme si c’était une tendance insoutenable, du moins du point de vue de la valeur.

De plus, le métavers, tel qu’il est envisagé, n’existe pas encore, donc quiconque vend ses NFT avec des affirmations telles que « métavers prêt » ou similaire étire clairement la vérité, ce qui met également un nuage sur la valeur à long terme de ces œuvres de cette perspective.

Dans le même temps, offrir plus d’opportunités aux artistes est formidable, sous quelque forme que ce soit, et le fait que les NFT, s’ils peuvent être affichés de manière connectée comme celle-ci, garantissent que ces artistes sont à la fois payés et plus exposés est un énorme bonus, et en tant que tel, j’espère que le marché plus large du NFT pourra trouver un équilibre et que les questions de propriété pourront être réglées, afin de le garder comme une option continue pour les créateurs.

Il faudra un certain temps pour s’installer, et le battage médiatique actuel masque dans une certaine mesure le véritable potentiel. Mais en termes d’applications plus larges, le système de Twitter semble être un bon moyen à la fois de partager des NFT et d’adresser des requêtes de propriété, ce qui pourrait fournir une voie à d’autres plates-formes pour établir des options d’affichage similaires.