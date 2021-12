Les prochaines journées communautaires de Pokémon GO et Pikmin Bloom tombent le même jour

Nous espérons que vous êtes prêt pour un exercice sérieux – et que vous avez une ou deux bonnes batteries prêtes – car Pokémon GO et Pikmin Bloom sont sur le point de lancer leurs prochains événements Community Day le même jour, le 18 décembre.

Tous les détails dont vous pourriez avoir besoin sur l’événement de Pokémon GO ont déjà été partagés sur le site officiel. Il se déroulera sur deux jours – les 18 et 19 – et vous pouvez vous attendre à voir des Pokémon qui ont été présentés lors des dernières Community Days de 2021 apparaître plus fréquemment dans la nature. En prime, les Pokémon qui figuraient dans les événements de 2020 écloront également d’œufs et apparaîtront dans des raids.

Pour Pikmin Bloom, il ne s’agit que de la deuxième journée communautaire organisée par l’application jusqu’à présent, et plus de détails devraient être partagés bientôt.

Prêt pour le 2e tour ? Nous nous sommes tous bien amusés avec vous lors de notre première #CommunityDay le mois dernier, et nous avons hâte de nous retrouver pour marcher à nouveau ! Ce 18 décembre, nous commencerons notre deuxième #10KWalkWithPikmin – restez à l’écoute pour plus de détails !#Pikmin #PikminBloom pic.twitter.com/e49trTJyEQ— Pikmin Bloom (@PikminBloom) 2 décembre 2021

Pour en savoir plus sur les Journées de la communauté Pokémon GO, assurez-vous de mettre en signet notre guide pratique que nous tenons à jour au fil des mois. Les détails sur l’événement de décembre seront ajoutés bientôt!

Participerez-vous à l’une ou l’autre (aux deux ?) de ces journées communautaires ? Vos jambes peuvent-elles supporter toute cette marche ? Faites-nous savoir si vous êtes considérablement en meilleure santé que nous dans les commentaires ci-dessous.