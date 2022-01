Les prochaines premières de la nouvelle phase de Marvel – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Après la fin de Hawkeye, l’aventure de Noël avec Jeremy Renner et Hailee Steinfeld, et la première du très attendu Spider-Man: No Way Home, les fans de l’univers cinématographique Marvel se demandent quelle sera la prochaine série ou le prochain film à l’intérieur de la macro-franchise à succès.

Après une année 2020 au cours de laquelle, en raison d’une pandémie, Marvel Studios a été contraint de reporter tout son calendrier et, par conséquent, de retarder toutes ses sorties, ce qui a fait s’écouler dix-huit mois entre la première de Spider-Man : loin de chez soi. , son dernier lancement avant le déclenchement de la crise COVID, et WandaVision, cette 2021 a été une grande année pour la Maison des Idées.

Au cours des 12 derniers mois les films Blackwidow, Shang Chi et la légende des Ten Rings, Eternals et Spider-Man : No Way Home (Spider-Man : No way home) ont vu le jour en plus de la série lancée sur Disney+ , en commençant par Wandavision susmentionné et en poursuivant avec Falcon and the Winter Soldier, Loki, Et si…? et maintenant Hawkeye.

Désormais, après la fin de Hawkeye, les adeptes de la série Marvelita devront attendre cinq mois jusqu’à la prochaine première de House of Ideas : Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la deuxième aventure solo du personnage incarné par Benedict Cumberbatch qui a déjà sorti son premier trailer et il verra le jour début mai 2022.

Ensuite, la sortie de Thor: Love and Thunder, le quatrième volet de la franchise avec Chris Hemstworth, devrait sortir en salles le 8 juillet 2022. La dernière sortie en salles du studio sera Black Panther: Wakanda Forever, qui après le La mort de Chadwick Boseman sortira en salles le 11 novembre.

Aux premières dans les cinémas, il faut ajouter les nombreuses séries que l’UCM prépare pour Disney + avec des titres tels que Moon Knight, Ms Marvel et She-Hulk, bien que, pour le moment, sans date de sortie prévue. Cependant, la cerise sur le gâteau sera mise par James Gunn avec un spécial Noël des Gardiens de la Galaxie.

Source : Cependant