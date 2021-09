Les prochains aperçus technologiques de Halo Infinite seront mis en ligne ce week-end et le prochain, avec le multijoueur dès le départ

343 Industries a dévoilé quelques détails sur la prochaine étape de Halo infiniles tests de pré-lancement de. Comme promis, nous aurons plus d’aperçus technologiques d’ici le lancement, avec deux week-ends consécutifs, dont le premier débutera jeudi.

Contrairement au test le plus récent, ces prochains couples débuteront avec le multijoueur. 343 a attendu les dernières heures du test précédent pour activer le multijoueur compétitif, choisissant plutôt d’utiliser la majorité du temps pour tester les matchs de bots.

Le premier test, qui aura lieu du 23 au 26 septembre, se concentrera sur 4v4 Arena. Le week-end suivant, du 30 septembre au 3 octobre, sera entièrement consacré au Big Team Battle 12v12. Plus de détails arriveront demain dans un article de blog séparé et une diffusion en direct.

343 a déclaré qu’il souhaitait principalement mettre l’accent sur les services en ligne à grande échelle avec ces deux aperçus technologiques. Pour ce faire, tous les Halo Insiders avec des profils complets (au 13 septembre) seront invités. Cependant, le matchmaking sera limité à des heures spécifiques pour chaque jour du test. En d’autres termes, vous ne pourrez pas monter à bord à tout moment.

Le matchmaking sera disponible quotidiennement en deux sessions, de 10 h HP, 13 h HE, 18 h UK à 14 h HP, 15 h HE, 22 h UK, et de 17h PT, 20h HE, 1h du Royaume-Uni à 21h PT, 12h HE, 5h du Royaume-Uni.

Plus d’initiés seront invités au test BTB le deuxième week-end, alors inscrivez-vous maintenant/terminez votre profil si vous ne l’avez pas déjà fait.

En termes de contenu, vous pouvez vous attendre à Social Arena (avec une nouvelle carte le 26 septembre), Bot Arena, rotation à trois modes sur la fragmentation, le mode d’entraînement, les exercices d’armes, la personnalisation et la passe de combat.

Les deux aperçus techniques serviront également d’exercices standard de détection de bogues pour les cartes, les mécanismes, les modes et tout ce qui sort de l’ordinaire. Les initiés auront un site d’assistance dédié où ils pourront signaler tout problème rencontré, et certains recevront même des sondages une fois le week-end terminé.

Halo Infinite sortira le 8 décembre sur PC, Xbox One et Xbox Series X/S.