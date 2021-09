Les prochains écouteurs de OnePlus ressembleront probablement à ce que vous attendez

Les OnePlus Buds Z de l’année dernière sont arrivés à un prix très bas : cinquante dollars ! – et offrait une qualité sonore décente et un ajustement confortable. Comme vous vous en doutez probablement avec un prix si bas, ils n’incluaient aucune fonctionnalité avancée. OnePlus a ajouté l’ANC et la charge sans fil à ses Buds Pro premium, mais avec une majoration assez importante par rapport à la paire d’origine. Si vous recherchez de nouveaux écouteurs abordables, la prochaine paire de l’entreprise pourrait correspondre parfaitement au prix et aux performances.

Nous savions que OnePlus avait un nouvel ensemble de bourgeons en préparation, et grâce à une nouvelle fuite de 91mobiles et OnLeaks, nous en apprenons beaucoup plus sur le prochain produit audio de la société. Le OnePlus Buds Z2 succèdera officiellement à l’ensemble de l’année dernière, en gardant un design presque identique tout en incluant éventuellement la suppression du bruit. Ce sont des rendus officiels, donc leur apparence ne devrait pas beaucoup changer d’ici un éventuel lancement plus tard cette année.

En ce qui concerne le design, un panneau argenté légèrement plus brillant le long de l’extérieur du corps et des boutons en silicone plus courts et inclinés sont les seuls changements visibles. Les deux sont mineurs, mais ils pourraient avoir un impact significatif sur le confort intra-auriculaire. Certains nouveaux capteurs sont également visibles, susceptibles d’aider à l’ANC si ces rumeurs s’avèrent vraies. Enfin, le boîtier de charge en forme de pilule est un peu moins large que l’itération précédente, mais sinon, il reste inchangé.

Bien que OnePlus n’ait lancé sa paire d’écouteurs haut de gamme qu’au début de l’été, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour les voir arriver sur le marché. Avec une date de lancement annoncée en octobre, ceux-ci pourraient arriver sur le marché aux côtés du OnePlus 9 RT. Des rapports antérieurs ont classé ce téléphone comme le seul appareil phare sur le dossier de l’entreprise pour le reste de 2021, ce qui pourrait signifier que le Buds Z2 finira par être verrouillé de la même région. Il faudra attendre le mois prochain pour découvrir quels autres secrets pourraient contenir les prochains bourgeons de OnePlus.