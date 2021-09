Les prochains écouteurs sans fil abordables de OnePlus apparaissent dans des rendus divulgués avec un design familier

in

Après avoir lancé sa première paire d’écouteurs sans fil haut de gamme, OnePlus travaillerait maintenant sur un suivi des OnePlus Buds Z de l’année dernière. Avant leur lancement officiel, le célèbre leaker Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) s’est associé aux gens de 91Mobiles pour publier les premiers rendus des futurs écouteurs.

Les rendus suggèrent que les OnePlus Buds Z2 seront presque identiques aux Buds Z, les embouts auriculaires coudés étant la seule différence majeure. Le boîtier de charge semble également être à peu près identique à celui des Buds Z. Nous pouvons également voir que les écouteurs ont des découpes pour la détection automatique de l’usure et “l’isolation du bruit”. Alors que les rendus montrent les OnePlus Buds Z2 en blanc, davantage d’options de couleurs devraient être disponibles au lancement.

Depuis que le OnePlus Buds Z a été lancé à seulement 50 $, le prochain Buds Z2 fera probablement ses débuts à un prix similaire pour défier les meilleurs écouteurs sans fil bon marché.

Selon 91Mobiles, le OnePlus Buds Z2 sera lancé en octobre, aux côtés du OnePlus 9 RT. Comme Android Central l’a signalé le mois dernier, le OnePlus 9 RT sera le premier téléphone de la marque à être livré avec OxygenOS 12 basé sur Android 12 dès la sortie de la boîte.

Le téléphone sera livré avec un chipset Qualcomm Snapdragon 870, un écran AMOLED 120 Hz et le même capteur principal Sony IMX766 50MP que la série OnePlus 9 et le Nord 2. Il est également susceptible d’avoir une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 65 W. Comme son prédécesseur, le OnePlus 9 RT sera limité à l’Inde et à la Chine.

