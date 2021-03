Les Google Pixel Buds (2020) de l’année dernière étaient une avancée par rapport au modèle original lancé en 2019, abandonnant finalement le fil après que la plupart des écouteurs Bluetooth soient déjà passés au facteur de forme «vraiment sans fil». Bien que les Pixel Buds soient parmi les meilleurs écouteurs sans fil du marché, il y a toujours place à l’amélioration. En fin de compte, nous n’aurons peut-être pas à attendre trop longtemps pour voir ces améliorations, grâce à un nouveau dépôt FCC pour une nouvelle paire de Pixel Buds.

9to5Google a repéré des dépôts pour deux appareils susceptibles d’être attribués à Google. Les numéros de modèle, « GPQY2 » et « G7YPJ », sont similaires à ceux des autres produits Google, et il est probable qu’ils représentent chacun chaque oreillette distincte, étant donné que c’est ainsi que Google a classé le modèle de l’année dernière. 9to5Google a également souligné que les dimensions de l’appareil, 27x20x15mm, correspondent étroitement à celles du modèle précédent.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le dépôt FCC ne donne pas vraiment de détails notables sur les spécifications. Pourtant, il semble que la puissance de sortie ait été augmentée sur ce nouveau modèle, ce qui devrait aider à résoudre les problèmes de connexion qui ont affecté le modèle de l’année dernière. Compte tenu de la tendance de Google à rattraper son retard avec ses écouteurs, nous pourrions enfin obtenir une suppression active du bruit, une fonctionnalité commune sur les derniers écouteurs comme le Samsung Galaxy Buds Pro.

Des indices dans le dépôt de la FCC indiquent qu’un lancement pourrait probablement avoir lieu cet été, ce qui signifie qu’ils pourraient arriver aux côtés du Google Pixel 5a et juste à temps pour le Google Pixel 6 plus tard cette année.

Selon les informations recueillies par 9to5Google, les prochains écouteurs s’appelleront les Pixel Buds A. On ne sait pas pourquoi Google a opté pour une lettre au lieu d’un chiffre, mais cela pourrait suggérer une alternative moins chère, similaire à des appareils comme le Google Pixel 4a 5G.

Les écouteurs sembleraient presque identiques à la paire actuelle, mais avec un nouvel ensemble de couleurs. Cela inclut un coloris entièrement blanc et un vert plus foncé, et il est susceptible de correspondre aux couleurs disponibles pour le Google Pixel 5a supposé. En plus de cela, les Buds pourraient fonctionner et sembler plus ou moins identiques, bien que cela puisse décevoir certains comme notre propre Ara Wagoner, qui espère voir quelques changements dans les prochains Pixel Buds de Google.