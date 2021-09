Les prochains iPhones d’Apple pourraient devenir plus chers à mesure que les coûts des puces augmentent

in

Ces dernières années, Apple s’est fait un devoir de toucher un public plus large avec des téléphones plus abordables. L’iPhone SE et son successeur ont offert aux clients une option budgétaire sans sacrifier beaucoup en termes de performances. L’année dernière, Apple a doublé sa mise sur les appareils à bas prix avec le lancement de l’iPhone 12 mini. Le 12 mini n’a peut-être pas été un succès retentissant, mais il nous a montré l’engagement d’Apple à étendre sa portée en proposant des versions moins chères de ses meilleurs produits. Malheureusement, la hausse des coûts des puces pourrait forcer Apple à augmenter ses prix dans les années à venir.

Voici pourquoi les coûts des puces peuvent affecter les prix de l’iPhone

Le mois dernier, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a annoncé à ses clients qu’elle prévoyait d’augmenter ses prix jusqu’à 20 %. Comme l’avait noté Nikkei Asia à l’époque, il s’agirait de la hausse des prix la plus drastique de TSMC depuis au moins dix ans. Deux semaines plus tard, Nikkei Asia est revenu avec un autre rapport remarquable. Peter Hanbury, partenaire de Bain & Company, estime que les augmentations de prix sur les smartphones et les PC seront « perceptibles », ce qui pourrait laisser présager un prix plus élevé pour le prochain iPhone.

Comme le note le rapport, TSMC est relativement en retard par rapport aux autres fabricants de puces. La hausse des prix était une tendance que TSMC n’avait pas encore suivie car le fabricant de puces facture déjà des frais de production 20 % plus élevés que nombre de ses concurrents. Mais les coûts d’investissement continuent d’augmenter et TSMC a ressenti le besoin de transférer une partie de ce fardeau financier sur ses clients.

TSMC veut empêcher les clients de réserver en double

De plus, TSMC souhaite prendre des mesures pour mettre fin à une pratique connue sous le nom de double réservation. Comme l’explique Nikkei, la double réservation se produit lorsque les clients passent des commandes pour plus de jetons qu’ils n’en auront réellement besoin. Ils le font afin de s’assurer de l’espace supplémentaire sur la ligne de production et de l’assistance des fabricants de puces.

“Nous sommes heureux que TSMC ait finalement ajusté les prix afin de pouvoir repousser la pratique de la double réservation, lorsque les acteurs de l’industrie s’efforcent d’obtenir une capacité de production de puces suffisante en cas de pénurie”, a déclaré à Nikkei KS Pua, président-directeur général de Phison Electronics. “Nous manquons toujours d’approvisionnement et voulons plus de capacité de puces pour soutenir notre croissance pour le second semestre 2021.”

TSMC travaille toujours sur les commandes existantes et la hausse des prix n’affectera pas ces commandes. De plus, les clients de TSMC négocieront les conditions avec le fabricant de puces avant le 1er octobre. C’est la date à laquelle la hausse des prix entre officiellement en vigueur. En conséquence, les clients ne devraient pas voir la hausse du coût des puces se refléter dans les prix de leurs appareils Apple avant au moins l’année prochaine.