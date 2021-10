Les prochains MacBook Pro M1X devraient comporter des écrans 120 Hz avec mini-LED

Apple vient de confirmer qu’il organisera un événement spécial le 18 octobre, et nous nous attendons à ce que les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces soient les stars du spectacle. Alors que plusieurs rapports au cours des derniers mois avaient suggéré que les nouveaux MacBook Pro seraient dotés de la technologie d’affichage mini-LED, une nouvelle rumeur dit aujourd’hui qu’ils offriront également un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour la première fois.

Le rapport provient de Ross Young, analyste pour Display Supply Chain Consultants. Young a déjà rapporté un certain nombre de détails sur la technologie d’affichage des prochains produits Apple, y compris la taille exacte de l’écran du nouvel iPad mini 6.

Suite à l’annonce de l’événement d’Apple le 18 octobre aujourd’hui, Young s’est adressé à Twitter pour annoncer que les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces seront dotés de la technologie d’affichage mini-LED ainsi que d’une prise en charge des taux de rafraîchissement de 120 Hz. Essentiellement, les nouveaux écrans MacBook Pro devraient être des écrans « iPad Pro 12,9 pouces agrandis », selon Young.

Young a ajouté dans un tweet de suivi que la mini-LED est « 100% confirmée », semblant se couvrir légèrement sur la friandise de 120 Hz.

Alors que l’iPad Pro est doté de la technologie d’affichage 120 Hz ProMotion depuis plusieurs années, il n’est arrivé sur l’iPhone que cette année avec la sortie de l’iPhone 13 Pro. Ce serait également la première fois qu’Apple sort un Mac compatible 120 Hz.

Plus de détails sur l’écran 120 Hz utilisé dans les nouveaux MacBook Pro restent flous. Par exemple, il n’est pas clair s’il utilisera la technologie ProMotion pour réduire le taux de rafraîchissement de 10 Hz pour des économies d’énergie.

L’événement Apple du 18 octobre aura lieu à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE. N’oubliez pas de consulter notre résumé complet de ce à quoi s’attendre d’Apple en octobre ici. Qu’avez-vous le plus hâte de voir lors de l’événement Apple d’octobre cette année ? Faites-nous savoir dow dans les commentaires!

Les fournisseurs de panneaux sont les mêmes entre l’iPad Pro et le MacBook Pro – LG Display et Sharp. Attendez-vous à une technologie similaire – fonds de panier en oxyde, rétro-éclairage miniLED et taux de rafraîchissement de 120 Hz. MiniLED, 100% confirmé.

– Ross Young (@DSCCRoss) 12 octobre 2021