Les prochains modèles de MacBook Pro pourraient comporter des écrans mini-LED 120 Hz

Apple a annoncé aujourd’hui un prochain événement « Unleashed » pour le lundi 18 octobre, et l’événement devrait se concentrer sur le MacBook Pro, qui attend depuis longtemps un rafraîchissement.



Nous avons entendu d’innombrables rumeurs passionnantes sur les nouvelles machines, mais ce matin, l’analyste d’affichage Ross Young a partagé quelque chose de nouveau – les prochains modèles de MacBook Pro pourraient présenter un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Dans une conversation sur Twitter, Young a déclaré que les modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces comporteront des écrans mini-LED avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz. Nous avons déjà entendu parler de la possibilité d’un mini-écran LED, mais Young dit qu’il est « 100% confirmé ».

Oui, les nouveaux MacBook Pro 14″ et 16″ auront des miniLED et nous pensons qu’ils seront également rafraîchis à 120 Hz. – Ross Young (@DSCCRoss) 12 octobre 2021

Il affirme qu’Apple utilisera les mêmes fournisseurs de panneaux qu’il utilise pour l’iPad Pro, et des fonds de panier en oxyde, des rétro-éclairages mini-LED et des taux de rafraîchissement de 120 Hz sont attendus. Bien qu’il dise que la technologie mini-LED est une chose sûre, Young semble moins sûr de l’inclusion d’un taux de rafraîchissement « ProMotion » plus rapide de 120 Hz, bien que cela semble être une possibilité.

Les fournisseurs de panneaux sont les mêmes entre l’iPad Pro et le MacBook Pro – LG Display et Sharp. En attendant une technologie similaire – fonds de panier en oxyde, rétro-éclairage miniLED et taux de rafraîchissement de 120 Hz. MiniLED, 100% confirmé. – Ross Young (@DSCCRoss) 12 octobre 2021

« Nous pensons qu’ils seront à 120 Hz », a écrit Young en réponse à quelqu’un qui a demandé si un taux de rafraîchissement de 120 Hz était confirmé. La technologie ProMotion est utilisée dans les modèles ‌iPad Pro‌ et iPhone 13 Pro, il ne serait donc pas surprenant de la voir également dans le MacBook Pro. ProMotion offre un taux de rafraîchissement variable allant de 24 Hz (10 Hz sur iPhone) à 120 Hz, et au taux de rafraîchissement maximal, il en résulte un défilement et un gameplay plus fluides, ainsi que d’autres avantages. Le taux de rafraîchissement variable permet à l’écran d’économiser de l’énergie lorsque des fréquences d’images plus élevées ne sont pas nécessaires, préservant ainsi la durée de vie de la batterie.

La technologie Mini-LED a déjà été mentionnée par l’analyste Apple Ming-Chi Kuo et Mark Gurman de Bloomberg. Gurman a également partagé plusieurs détails sur ce à quoi nous pouvons nous attendre, ce qu’il a réitéré dans un article publié après la sortie des invitations à l’événement.

Selon Gurman, les nouveaux modèles de MacBook Pro présenteront le plus grand changement dans la gamme depuis l’actualisation de 2016 qui a introduit le design actuel. Apple prévoit d’introduire une nouvelle version du M1, baptisée M1X, qui est une puce beaucoup plus puissante.

Il devrait comporter 10 cœurs, avec huit cœurs hautes performances pour les tâches intensives du système et deux cœurs d’efficacité pour les opérations de base. Des options graphiques à 16 et 32 ​​cœurs seront disponibles et les machines pourraient prendre en charge jusqu’à 64 Go de RAM.

Apple prévoit de proposer les prochaines machines dans des tailles d’écran de 14 et 16 pouces, qui remplaceront les modèles Intel actuels. Outre un design rafraîchi qui présente des bords plus plats similaires à ceux de l’iPhone 13 Pro‌, les nouveaux modèles de MacBook Pro seront équipés d’un chargeur magnétique MagSafe et comprendront un port HDMI, des ports USB-C et un emplacement pour carte SD. Il n’y aura pas de Touch Bar, car Apple prévoit de la supprimer au profit d’une rangée standard de touches de fonction.

Pour en savoir plus sur ce à quoi s’attendre des prochains modèles de MacBook Pro, nous avons un guide dédié où nous avons agrégé toutes les rumeurs que nous avons entendues jusqu’à présent.

Apple travaille également sur une version repensée et haut de gamme du Mac mini, un Mac Pro plus petit, un iMac plus grand, un nouveau MacBook Pro bas de gamme et un MacBook Air remanié, selon Bloomberg, et nous pourrions voir le ‌Mac mini‌ à l’événement. Les AirPods 3 sont également en développement et pourraient faire leur apparition.

Apple prévoit de diffuser en direct l’événement du 18 octobre, mais MacRumors aura également une couverture en direct ici sur MacRumors.com et sur notre compte Twitter MacRumorsLive.