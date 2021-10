Les prochains projets de Facebook en feront une partie plus importante de notre vie quotidienne – est-ce une bonne chose ?

Il semble un peu étrange qu’à une époque où de plus en plus de questions se posent sur l’impact de Facebook sur le monde et sur la façon dont il utilise les informations personnelles des gens pour amplifier essentiellement leurs peurs et leurs préoccupations, afin de susciter l’engagement, que l’entreprise propose également que nous intégrions plus de Facebook dans plus d’aspects de notre vie quotidienne, en vue d’un avenir meilleur.

Cela, à première vue, ne semble pas être la connexion la plus logique, mais c’est là où nous en sommes, avec de nouvelles images partagées du prochain projet de smartwatch de Facebook, qui sera techniquement un projet Meta, pas Facebook. Si cela fait une grande différence.

Comme vous pouvez le voir sur cette image, qui se trouvait dans le code back-end de l’application « View » de Facebook pour ses lunettes intelligentes Ray Ban Stories, la smartwatch de Facebook ressemblera beaucoup à une Apple Watch, avec l’ajout d’une caméra frontale sur l’écran principal.

Comme décrit par Bloomberg :

« La photo montre une montre avec un écran et un boîtier légèrement incurvés sur les bords. La caméra frontale – similaire à ce que vous verriez sur un smartphone – apparaît en bas de l’écran, et il y a un bouton de commande pour la montre sur le côté droit.

Cela correspond aux descriptions précédentes de la montre connectée de Facebook, avec The Verge rapportant en juin que l’appareil comprendra deux caméras et permettra aux utilisateurs de détacher le cadran de la montre afin de prendre des photos et des vidéos en déplacement.

« Une caméra à l’avant de l’écran de la montre existe principalement pour les appels vidéo, tandis qu’une caméra 1080p à mise au point automatique à l’arrière peut être utilisée pour capturer des images lorsqu’elle est détachée du cadre en acier inoxydable du poignet. »

L’image ici et la description correspondent, tandis que le projet devrait également intégrer les recherches évolutives de Facebook pour traduire les mouvements musculaires de votre poignet en tant qu’outil de contrôle dans les environnements numériques.

Ce que le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, tenait à montrer dans sa présentation Connect cette semaine.

Ce qui semble tout bon, tout intéressant, et certainement un dispositif de contrôle moins intrusif sera nécessaire pour maximiser l’utilisation des prochains outils AR et VR de l’entreprise, car les gens ne voudront pas enfiler des gants VR à chaque fois qu’ils veulent faire l’un des ces choses.

Mais encore une fois, la question se pose de savoir s’il faut faire confiance à Facebook – ou à Meta – à cet égard, et qu’il faut croire que l’entreprise a tiré les leçons des erreurs du passé qui lui permettront d’héberger une expérience beaucoup plus immersive, et à cet égard , expérience bien plus dommageable pour les utilisateurs au sein de cette nouvelle plaine numérique.

Parce que même si les avancées technologiques et les présentations de Facebook ont ​​fière allure, et s’il est capable de tenir la plupart des promesses qu’il a faites, cela suscitera certainement beaucoup d’intérêt. Même ainsi, comme le soulignent les récentes divulgations des « Fichiers Facebook », Facebook a des failles majeures dans ses systèmes, créées intentionnellement ou non, qui ne seront que plus dangereuses lorsqu’elles occuperont encore plus votre attention et votre espace mental.

Prenez, par exemple, le rapport selon lequel Instagram est nocif pour les jeunes filles – vous devriez imaginer que ces dommages seraient amplifiés dans un espace social totalement immersif. Bien sûr, Meta essaiera de réorienter cela en promouvant l’utilisation d’avatars au lieu de votre image réelle, ce qui réduira les impacts personnels d’un tel processus. Mais le fera-t-il ? Les gens peuvent toujours être ciblés pour différentes raisons, en dehors des traits physiques, et si cela se produit dans ce qui est envisagé pour devenir votre espace social clé, cela devra avoir un effet plus important.

Une partie de l’inquiétude à cet égard est la perspective persistante de Facebook sur ses outils, « le verre à moitié plein », que la journaliste technique Kara Swisher a souligné dans une interview avec Intelligencer plus tôt cette semaine :

«Quand ils ont fait leurs débuts sur Facebook Live, j’ai eu un million de questions sur les abus. Et ils disaient : « De quoi parles-tu ? C’était tellement typique. Ce n’était pas [Zuckerberg], mais c’était son peuple – des gens qui étaient comme lui qui ne faisaient que le refléter. Ils étaient comme, « Tu es une telle déception, Kara. » Et je me dis : « D’accord, je suis une déception, je suppose, mais je pense que quelqu’un va tuer quelqu’un sur ce truc et le diffuser. » Et il n’a pas fallu longtemps avant qu’il y ait un meurtre de masse dessus. L’idée de conséquences semble leur échapper presque entièrement parce que la plupart d’entre eux n’ont jamais eu de journée dangereuse de leur vie. »

C’est typique de la plupart des projets de l’entreprise, l’équipe de Facebook cherchant les avantages incroyables, tout en passant souvent à côté des dommages et impacts potentiels qui pourraient également en résulter.

Zuckerberg lui-même a reflété la même chose dans un discours à Georgetown en 2019, dans lequel il a discuté de l’approche de l’entreprise en matière d’expression politique, en ce qui concerne sa décision de ne pas supprimer les commentaires faits par les dirigeants politiques.

« Je ne pense pas que nous ayons besoin de perdre notre liberté d’expression pour réaliser à quel point c’est important. Je pense que les gens comprennent et apprécient la voix qu’ils ont maintenant. À un certain niveau fondamental, je pense que la plupart des gens croient aussi en leurs semblables. »

Malgré des années de problèmes de discours haineux, d’abus et de désinformation, Zuckerberg reste fermement convaincu que les gens sont fondamentalement bons, et donc leur donner plus d’outils pour se connecter ne peut être qu’une bonne chose.

Ce que nous savons n’est pas universellement le cas, et qu’il faut des garde-fous et des mesures pour limiter les abus, afin d’empêcher les gens de manipuler de tels systèmes. Ce que Facebook a construit au fil du temps, et peut maintenant être en mesure de mettre en œuvre plus efficacement dans l’espace métavers en évolution. Mais je ne parierais pas là-dessus, et je ne sais pas si je ferais confiance à Zuck and Co. pour avoir réfléchi à toutes les répercussions d’un engagement plus immersif, compte tenu de l’histoire de la plate-forme.

Mais c’était Facebook, c’est Meta. Droit? Les deux sont différents, la marque Meta ouvrant une nouvelle approche.

Et maintenant, Facebook veut être chez vous, à votre poignet, et superposé à votre perspective du monde réel, et même devenir tout votre espace interactif, encapsulant davantage votre expérience quotidienne, de plus en plus de façons.

Cela a l’air génial, et la présentation de Zuckerberg sur l’avenir de la connexion semble avoir un énorme potentiel. Mais Facebook est-il vraiment prêt à faciliter cette prochaine étape ?