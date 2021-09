Les prochains téléphones de la série 11T de Xiaomi bénéficieront de quatre ans de mises à jour

in

Xiaomi a annoncé le 9 septembre que ses prochains téléphones Xiaomi 11T et 11T Pro recevront “trois générations” de mises à jour du système d’exploitation Android, ainsi que quatre ans de mises à jour de sécurité. Le duo phare devrait être dévoilé lors d’un événement de lancement virtuel le 15 septembre.

La société évalue également la possibilité d’apporter des mises à jour étendues du système d’exploitation Android et de la sécurité à ses appareils existants. Bien qu’il soit peu probable que les meilleurs téléphones Android bon marché de Xiaomi obtiennent quatre ans de mises à jour de sécurité, les appareils phares tels que le Mi 11 Pro et le Mi 11 Ultra sont susceptibles de faire la coupe.

Albert Shan, responsable des produits et de la technologie de Xiaomi, a déclaré dans un communiqué :

Ce n’est pas une tâche simple pour Xiaomi et son équipe de fournir des mises à jour du système et des correctifs de sécurité à tous ses modèles de smartphones précédents. Cependant, la perspective de relever ce défi et de répondre aux désirs de nos clients est passionnante.

Samsung est actuellement le seul OEM Android qui promet quatre ans de mises à jour de sécurité et trois ans de mises à jour du système d’exploitation pour la plupart de sa gamme de smartphones. OnePlus, d’autre part, s’est engagé à quatre ans de mises à jour de sécurité uniquement pour ses appareils phares.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le Nokia XR20 de milieu de gamme, lancé aux États-Unis le mois dernier, est également “garanti” de recevoir quatre ans de mises à jour de sécurité mensuelles.

Comme l’a confirmé Xiaomi plus tôt cette semaine, le 11T Pro sera son premier produit phare abordable à prendre en charge la charge rapide de 120 W. Le téléphone devrait également comporter un chipset Qualcomm Snapdragon 888, un écran OLED de 120 Hz, une batterie de 5 000 mAh et un appareil photo principal de 108 MP. Le Xiaomi 11T standard devrait être livré avec le chipset 6 nm Dimensity 1200 de MediaTek et un appareil photo principal de 64 MP.

Beaucoup d’amour

Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en 2021

Xiaomi est la marque à battre dans le segment de la valeur, et elle propose d’excellents téléphones allant d’options d’entrée de gamme à 100 $ jusqu’à 700 $ de produits phares. Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en 2021.