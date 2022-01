Les prochains téléphones Xiaomi pourraient avoir le lecteur d’empreintes digitales sur tout l’écran | La technologie

Le constructeur asiatique Xiaomi vient de breveter une technologie qui permettrait d’utiliser l’intégralité de l’écran des appareils mobiles comme lecteur d’empreintes digitales.

Il y a quelques années, des lecteurs d’empreintes digitales étaient situés à la fois à l’avant et à l’arrière des appareils. Bien sûr, quand on dit avant, on ne fait pas référence aux écrans. Et, est-ce que les capteurs d’empreintes digitales étaient dans les cadres des appareils. À cette époque, les cadres réduits étaient le rêve de beaucoup.

La technologie qui permettait d’intégrer des lecteurs d’empreintes digitales juste en dessous des écrans a radicalement changé le design des appareils. Maintenant, trouver un cadre d’une certaine épaisseur est une indication que l’entreprise n’a pas pris au sérieux la conception de ses terminaux, allez, c’est quelque chose de négatif.

Ce qui se passe, c’est que, comme lorsqu’ils n’étaient pas sur les écrans, la zone d’action du lecteur d’empreintes digitales est limitée. En ayant une zone limitée, la vérité est que l’expérience n’est pas entièrement satisfaisante et, dans un monde parfait, tout l’écran devrait fonctionner comme un lecteur d’empreintes digitales..

Nous nous rapprochons peut-être de ce monde parfait et tout cela grâce à Xiaomi. Le fabricant de toutes sortes d’appareils et de gadgets vient de breveter une méthode dans laquelle tout l’écran de l’appareil sert de lecteur d’empreintes digitales. Cette méthode est accrocheuse et fonctionne d’une manière complexe qu’ils n’ont pas détaillée.

Ce que nous savons à ce jour, c’est que le fonctionnement serait basé sur des capteurs infrarouges qui seraient dispersés sur tout l’écran, le but principal de ces capteurs serait de refléter le motif d’empreinte digitale vers le lecteur; ainsi l’appareil pourrait être déverrouillé même pressé là où le lecteur ne l’est pas.

Pour le moment, cette technologie est un brevet et il n’y a aucun appareil qui l’a intégré à ce jour, nous devrons attendre de savoir ce que Xiaomi veut faire avec cette technologie. Bien sûr, il est plus que probable qu’ils finissent par l’inclure dans leurs appareils s’ils voient que cela fonctionne parfaitement.