Les procureurs californiens refusent d’inculper un adolescent pour avoir tué par balle devant le domicile d’une conseillère municipale

Un adolescent arrêté dans le cadre du week-end d’Halloween, tuant par balle un homme devant le domicile d’une conseillère municipale de Californie et trois autres personnes blessées ne seront pas inculpés, ont annoncé mercredi les procureurs.

Le bureau du procureur du comté de Santa Clara a déclaré à Fox News qu’il avait refusé de porter plainte contre Benjamin Calderon, 19 ans, « dans l’attente d’une enquête plus approfondie ». Calderon, un habitant de Gilroy, a été arrêté le lendemain du tir de coups de feu samedi matin juste avant 1 heure du matin au domicile de la membre du conseil Rebeca Armendariz.

Une fusillade au domicile de la membre du conseil Rebeca Armendariz à Gilroy, en Californie, tôt samedi matin, a fait un mort et trois blessés, dont deux avec des blessures mortelles, selon des informations. (Ville de Gilroy)

Il se serait disputé avec d’autres personnes lors du rassemblement. Michael Daniel Zuniga-Macias, 18 ans, a été tué et trois autres ont été abattus, a annoncé la police de Gilroy.

« C’était une grande fête d’Halloween chaotique qui s’est terminée par une fusillade et un homicide tragiques », a déclaré Angela Bernhard, adjointe au procès en chef du DA.

Deux victimes ont été libérées d’un hôpital et la troisième a été soignée dans un hôpital et libérée. Lors d’une perquisition, la police a récupéré deux armes à feu et des preuves supplémentaires, mais il n’était pas clair si elles étaient liées à la fusillade, ont-ils déclaré.

Il n’était pas clair si Armendariz était à la maison au moment de l’incident mortel.

« Je suis reconnaissant que ma famille et moi… n’avons pas été blessés dans cette tragédie, et je prie pour ceux dont les proches ont été touchés par ce qui s’est passé », a déclaré Armendariz, selon The Mercury News of San Jose à l’époque. « Nous espérons que la communauté Gilroy se réunira avec amour et soutien pour ceux qui ont été touchés par les événements d’hier au moment opportun. »

Elle a été élue au conseil municipal en 2020.