Les procureurs d’Angers, star de “Jersey Shore”, après avoir sauté la comparution devant le tribunal

La star de Jersey Shore, Ronnie Ortiz-Magro, aurait raté une audience de probation le 23 juillet dans le cadre de son arrestation en avril 2021. Le procureur dans l’affaire a trouvé “offensant” que la star de MTV ne soit pas présente et n’ait été représentée que par son avocat, Leonard Levine. Ortiz-Magro, 35 ans, a été arrêté en avril pour violence domestique et libéré sous caution de 100 000 $. Au moment de son arrestation, Ortiz-Magro était toujours en probation pour une arrestation pour violence domestique en 2019.

“Je trouve cela offensant que tout le monde doit être ici sauf l’accusé”, a déclaré le procureur Heidi Matz au tribunal, rapporte Us Weekly. Levine a déclaré qu’Ortiz-Magro avait accepté d’admettre avoir violé sa probation. Le bureau du procureur de la ville de Los Angeles envisage de demander à la star de télé-réalité de passer 30 jours en prison, a déclaré Marz, ajoutant qu’Ortiz-Magro pourrait purger sa peine dans un programme, conformément à la loi californienne. Levine a déclaré qu’Ortiz-Magro avait déjà passé 30 jours dans un programme d’hospitalisation, il espérait donc que le tribunal compterait cela comme du temps purgé. L’avocat a déclaré qu’Ortiz-Magro participait toujours au programme, assistant à des réunions ambulatoires trois fois par semaine.

À la fin de l’audience, le juge a ordonné à Ortiz-Magro de comparaître devant le tribunal le 11 août pour une autre audience afin de décider si son séjour à l’hôpital comptera pour la violation de la probation. “Il ne fera aucune peine de prison”, a déclaré Levine à Us Weekly. Il a déclaré qu’Ortiz-Magro “se portait très bien”.

Ortiz-Magro a été arrêté en avril pour un incident de violence domestique impliquant prétendument sa désormais fiancée, Saffire Matos. Après que Matos ait appelé le 911, les agents qui ont répondu ont découvert qu’Ortiz-Magro était l’agresseur et ont signalé avoir vu des marques visibles sur le corps de Matos. Il a été placé en garde à vue pour “soupçon de violence conjugale avec blessures et avec antérieurs”.

Matos s’est ensuite rendu sur Instagram pour dénoncer des “informations trompeuses” après l’arrestation. “Avec tous ceux qui ont tendu la main avec inquiétude, je l’apprécie de tout mon cœur, mais tout ce qui est dépeint là-bas ne sont pas des faits. Je ne pense pas qu’il soit juste que les gens utilisent de fausses accusations pour attirer l’attention”, a-t-elle écrit. « S’il vous plaît, laissez Ron et moi seuls. Vous ne savez pas ce que quelqu’un traverse à la fin de la journée. Ne croyez pas tout ce que vous entendez ou lisez en ligne. J’apprécierais la confidentialité, s’il vous plaît. Merci pour tout votre soutien. “

Le 21 juin, Ortiz-Magro a annoncé que lui et Matos s’étaient fiancés. “Je t’aime… Merci d’être resté à mes côtés contre vents et marées ! Jusqu’à ce que la mort nous sépare”, a-t-il écrit, ajoutant le hashtag “elle a dit oui”. Une source a déclaré à PEOPLE Ortiz-Magro a organisé un pique-nique sur une plage privée pour la proposition. “Ronnie a été amené cette fois à travailler sur lui-même et sa fille”, a déclaré la source au magazine. “Pour lui, il se sentait comme le bon moment. Ils sont tous les deux très heureux pour ce prochain chapitre. Sa santé et son bonheur sont ce qui est le plus important.”

Ortiz-Magro et son ex-petite amie Jen Harley partagent une fille de 3 ans, Ariana. Harley a eu ses propres problèmes juridiques ces dernières semaines et s’est inscrite en cure de désintoxication pour traiter l’alcoolisme plus tôt cette semaine. Ortiz-Magro a été arrêté pour violence domestique contre Harley en octobre 2019.