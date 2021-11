Les procureurs de Kyle Rittenhouse sont réfutés par des vidéos et des témoins oculaires

Pour qu’il y ait une condamnation pour meurtre dans le procès de Kyle Rittenhouse, deux choses doivent se produire : les jurés doivent se sentir intimidés pour rendre un verdict de culpabilité et les procureurs doivent convaincre ces jurés d’une version des événements qui contredit directement le témoignage oculaire et ce qui est bien vu en vidéo.

Le facteur d’intimidation est déjà dans le sac. Plusieurs jurés ont exprimé cette semaine qu’ils pensaient que « la moitié du pays sera en armes » quelle que soit l’issue du procès, qu’ils avaient « peur de notre communauté et des étrangers de notre communauté qui entrent » et se demandaient « Suis-je va rentrer à la maison sain et sauf ?

La seconde mi-temps est un peu plus délicate, mais tant pis si l’État n’essaie pas déjà. Dans sa plaidoirie d’ouverture mardi, le procureur adjoint du comté de Kenosha, Thomas Binger, a peint une version sauvage des événements qui n’est même pas proche de ce qui se trouve dans la plainte pénale originale de l’État contre Rittenhouse.

« Le coup de feu qui a tué M. Rosenbaum était un coup dans le dos », a-t-il déclaré mardi. « Cela s’est produit après que l’accusé a pourchassé M. Rosenbaum et l’a confronté alors qu’il brandissait cet AR-15. »

Je ne sais pas comment Binger envisage de convaincre le jury que leurs yeux les trompent car malheureusement pour lui, les preuves accablantes ne correspondent pas à son histoire et le tribunal finira par entendre et, plus important encore, tout voir.

La plainte de l’État, étayée par des preuves vidéo, indique que cette nuit d’émeutes d’août 2020, Joseph Rosenbaum a été vu « suivant » Rittenhouse, 17 ans à l’époque, à travers un parking. Rosenbaum « semble continuer à s’approcher » de Rittenhouse, qui a ensuite tiré quatre fois avec son AR-15. Un témoin, le journaliste Richard McGinnis, a déclaré aux autorités qu’il avait vu Rosenbaum « essayer d’abord d’engager » Rittenhouse et « essayer de se rapprocher » de lui, selon la plainte.

À ce moment-là, Rittenhouse « a fait un mouvement de ‘juke’ et a commencé à courir ». D’autres à proximité ont également commencé à courir après Rittenhouse, qui, selon McGinnis, « essayait d’échapper à ces personnes », indique la plainte. Rittenhouse avait son arme à feu pointée vers le bas, mais Rosenbaum, 36 ans, « essayait de saisir le canon de l’arme », selon la plainte, citant le témoignage de McGinnis. Rittenhouse a alors levé l’arme et a tiré sur Rosenbaum.

Quant à la balle que Rosenbaum a prise dans le dos, Binger a semblé suggérer qu’il s’agissait du seul coup. Ce n’était pas le cas. Cette balle n’a touché Rosenbaum qu’après avoir reçu au moins deux balles dans le front alors qu’il avançait sur Rittenhouse. Alors qu’il tombait en avant, Rittenhouse a continué à tirer, et c’est à ce moment-là qu’il a été touché dans le dos.

Il s’agit, encore une fois, de la version des événements telle que relayée à l’époque par un témoin de première main et telle que documentée sur plusieurs enregistrements vidéo.

Un seul jour du procès s’est écoulé et peut-être que Binger connaît vraiment la magie. C’est probablement ce qu’il faudra pour amener quelqu’un à croire l’histoire qu’il raconte.