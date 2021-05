Les procureurs de l’État exhortent Facebook à cesser de créer un Instagram pour les enfants

Le mois dernier, la Campaign for a Commercial-Free Childhood, une coalition internationale de 35 groupes d’enfants et de consommateurs, a appelé Instagram à mettre un terme à ses projets de création d’une version de l’application pour les utilisateurs de moins de 13 ans. font la même chose.

Dans une lettre (via NYT) adressée au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, les procureurs généraux de 44 États et juridictions ont appelé Facebook à arrêter ses projets de création d’une version d’Instagram pour les jeunes enfants, invoquant des préoccupations concernant le bien-être mental et émotionnel, l’exposition à les prédateurs en ligne et la cyberintimidation.

Cette lettre cite trois raisons principales pour lesquelles les enfants de moins de 13 ans ne devraient pas pouvoir avoir un compte Instagram:

Les médias sociaux peuvent nuire au bien-être physique, émotionnel et mental des enfants, selon les études; Les jeunes enfants ne sont pas prêts à relever l’éventail des défis liés à la création d’un compte Instagram; Historique de Facebook de ne pas avoir protégé la sécurité et la confidentialité des enfants sur sa plateforme.

«Les jeunes enfants ne sont pas équipés pour relever l’éventail des défis liés à la création d’un compte Instagram. Les enfants n’ont pas une compréhension développée de la vie privée. Plus précisément, ils peuvent ne pas apprécier pleinement quel contenu leur convient de partager avec d’autres, la permanence du contenu qu’ils publient sur une plateforme en ligne et qui a accès à ce qu’ils partagent en ligne.

Facebook défend toujours son projet de créer un Instagram pour les enfants de moins de 13 ans. Il a été signalé pour la première fois en mars que le réseau social travaillait sur une nouvelle version d’Instagram destinée à ce public.

S’adressant au New York Times, un porte-parole de Facebook a déclaré aujourd’hui dans un communiqué:

«Comme tous les parents le savent, les enfants sont déjà en ligne. Nous voulons améliorer cette situation en offrant des expériences qui donnent aux parents une visibilité et un contrôle sur ce que font leurs enfants. »

En avril, Facebook a exprimé un sentiment similaire, affirmant que «la réalité est que les enfants sont en ligne, ils veulent se connecter avec leurs amis et leur famille» et confirmant que «Instagram était au tout début du développement d’un service pour les enfants», et il “Ne montrerait de publicités dans aucun produit Instagram développé pour les enfants de moins de 13 ans.”

