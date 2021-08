Les procureurs généraux de 15 États déposent un mémoire en faveur des nouvelles lois électorales de la Géorgie .

Le procureur général de l’Ohio, Dave Yost, dirige 15 autres procureurs généraux des États pour soutenir les efforts de la Géorgie visant à rejeter une action en justice fédérale contestant les nouvelles lois électorales de l’État.

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a poursuivi la Géorgie, le secrétaire d’État géorgien et d’autres responsables électoraux en juin, affirmant que plusieurs dispositions de la récente loi de réforme électorale de l’État bloquent le droit de vote des Géorgiens en fonction de leur race.

Le DOJ a contesté les parties du projet de loi qui interdisent aux entités gouvernementales d’envoyer des demandes de vote par correspondance non sollicitées et des amendes aux organisations civiques, aux églises et aux groupes de défense pour les avoir envoyées. Il s’oppose également au raccourcissement des délais pour les scrutins par correspondance et les scrutins provisoires à l’extérieur de l’enceinte. Le DOJ a déclaré que les limitations sur les boîtes de dépôt et les restrictions sur les cadeaux de nourriture et d’eau à proximité des circonscriptions ou des lignes de vote sont discriminatoires, tout comme une exigence d’identification par photocopie dans le projet de loi.

Yost a qualifié le procès du ministère de la Justice sans fondement et politique.

“La Géorgie a en fait étendu la période pendant laquelle tous les citoyens peuvent voter par anticipation”, a déclaré Yost. «La plainte de l’administration Biden n’a rien à voir avec la loi et tout à voir avec la politique. Ce mémoire est une leçon d’histoire sur ce à quoi ressemblait la suppression réelle des électeurs – et pourquoi la nouvelle loi de la Géorgie n’est rien de la sorte.

Yost a également qualifié le procès de tentative du gouvernement fédéral de prendre le contrôle des détails des lois électorales des États.

« Ce mémoire défend notre droit de nous gouverner nous-mêmes », a déclaré Yost.

Les changements électoraux en Géorgie ont conduit à plusieurs poursuites, ainsi qu’à la réaction des démocrates, des entreprises et de l’industrie du divertissement. La Major League Baseball a également retiré le match des étoiles de cette année d’Atlanta.

Les procureurs généraux de l’Alabama, de l’Alaska, de l’Arizona, de l’Arkansas, de l’Indiana, du Kansas, du Kentucky, du Montana, du Nebraska, de l’Oklahoma, de la Caroline du Sud, du Tennessee, du Texas, de l’Utah et de la Virginie-Occidentale rejoignent Yost dans le mémoire.