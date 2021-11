Les procureurs généraux de l’État enquêteront sur l’effet d’Instagram sur les enfants

Les procureurs généraux de plusieurs États enquêtent sur les effets d’Instagram sur les enfants qui utilisent l’application.

Les avocats enquêteront sur la portée de Meta auprès des jeunes utilisateurs et détermineront si l’entreprise a enfreint les lois sur la protection des consommateurs. On pense que les jeunes utilisateurs subissent des dommages mentaux et sociaux dus à l’utilisation prolongée d’applications de médias sociaux comme Instagram.

L’effort est bipartite et comprend des procureurs généraux de Californie, de Floride, du Kentucky, du Massachusetts, du Nebraska, du New Jersey, du Tennessee et du Vermont.

« En tant qu’adultes, en particulier ceux d’entre nous qui sont parents, nous devons réaliser que les sociétés de médias sociaux font tout leur possible pour encourager nos enfants à rester sur leurs plateformes aussi longtemps que possible et à obtenir autant d’informations personnelles que possible à leur sujet, cela m’inquiète, et c’est pourquoi les procureurs généraux de tout le pays doivent utiliser notre autorité en vertu de nos lois sur la protection des consommateurs pour enquêter sur ces plateformes de médias sociaux », a déclaré Alan Wilson, procureur général républicain de Caroline du Sud.

Rob Bonta, le procureur général démocrate de Californie, a déclaré que Meta avait délibérément ignoré les effets nocifs ressentis par les utilisateurs après une utilisation prolongée des produits.

« Pendant trop longtemps, Meta a ignoré les ravages qu’Instagram fait sur la santé mentale et le bien-être de nos enfants et adolescents », a déclaré Bonta. « Trop c’est trop. Nous avons mené cette enquête à l’échelle nationale pour obtenir des réponses sur les efforts de Meta pour promouvoir l’utilisation de cette plate-forme de médias sociaux auprès des jeunes Californiens – et pour déterminer si, ce faisant, Meta a enfreint la loi.

Pour sa part, Meta a déclaré que les allégations représentaient un « profond malentendu des faits ».

« Alors que les défis de la protection des jeunes en ligne ont un impact sur l’ensemble de l’industrie, nous avons mené l’industrie dans la lutte contre l’intimidation et le soutien aux personnes aux prises avec des pensées suicidaires, l’automutilation et les troubles de l’alimentation », a déclaré LizCrenshaw, porte-parole de Meta, dans un communiqué.