Les producteurs CGI ont-ils un bug sur « Bachelor in Paradise » ?

Je ne sais pas combien de personnes ont regardé la première extrêmement excitante et légèrement dramatique de Bachelor in Paradise hier soir, mais l’ancien concurrent Blake Horstmann – qui n’était pas sur cette saison – semble penser que les producteurs ont perdu de sérieux dollars et ont utilisé CGI pour créer un faux bug à l’écran. Lequel … ???? Comme, nous pouvons tous convenir que les producteurs se lancent définitivement dans un montage étrange et audacieux sur cette émission, mais … à peu près sûr qu’ils ne sont pas ici en train d’utiliser leur budget pour créer des bugs fictifs !

Faisant référence à une scène où un énorme bug a volé autour de Tahzjuan Hawkins et Tre Cooper, Blake a sauté sur ses histoires Insta et a réfléchi: «Les gars, ce bug a-t-il été modifié? Cela n’a pas l’air réel.… Les gars, c’était un bug généré par l’ordinateur ! Rembobiner ça. Ils éditent maintenant des bugs dans ce putain de show ? Maintenant, je ne pense pas que ce soit réel, les gars. Les gars! C’est faux ! C’est un faux bug !… Ils ont littéralement édité un bug généré par ordinateur dans cette émission et vous ne pensez pas tous qu’ils vont éditer des mots dans notre bouche ? Ils ont mis un putain de bug dans cette série !”

Instagram

Coupure à Tahzjuan, qui a également sauté sur Instagram et a rapidement abordé la «théorie» de Blake, précisant que le bogue était, en fait, réel et qu’il avait besoin d’un nouveau téléviseur.

« Pouvons-nous prendre une minute pour discuter du bug ? Porte d’insectes ? Une débâcle de bogues ?” elle a dit. « C’était un vrai bug. Il n’y avait pas de CGI. Du tout. Je ne panique pas devant des choses étranges et inexistantes. Merci Tre de m’avoir aidé. Blake, on doit t’acheter une nouvelle télé.”

Instagram

En conclusion, le seul CGI que cette émission utilise est la technologie qui a censuré la peinture nue de Blake Moynes la saison dernière de The Bachelorette, d’accord? Quoi qu’il en soit, rappel amusant que Bachelor in Paradise est diffusé tous les lundis et mardis à partir de la semaine prochaine (bon Dieu, aidez-moi), alors préparez votre vie en conséquence. En attendant, nous avons une tonne de spoilers à découvrir ci-dessous :

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io