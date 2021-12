Les producteurs d’acier bénéficieront de la disponibilité des matières premières, selon Soma Mondal, président de SAIL

Les prix du charbon à coke sont passés de 100 $ la tonne à 400 $ la tonne, mais il y a eu un certain fléchissement récent, les prix tombant à 320 $ la tonne.

Le commerce de l’acier sur le marché mondial connaîtra un changement important, la Chine réduisant sa production et le gouvernement chinois retirant divers soutiens qu’elle fournissait à son industrie sidérurgique.

« Le gouvernement chinois, qui a apporté son soutien à son industrie sidérurgique en termes de diverses politiques, a récemment retiré la même chose afin d’atténuer les préoccupations environnementales. La décision de réduire la production a un impact considérable sur les matières premières telles que le minerai de fer et le charbon à coke. La demande pour ceux-ci devrait baisser et les prix suivront également la voie », a déclaré Soma Mondal, président de SAIL, lors d’un conclave sur les minéraux, les mines et les métaux organisé par la Chambre de commerce et d’industrie du Bengale.

Elle a déclaré que bien que les producteurs indiens ne soient pas très dépendants des intrants de minerai de fer, le mouvement des prix internationaux du minerai de fer pourrait avoir une « incidence sur les prix nationaux du minerai de fer ». D’un autre côté, le charbon à coke, importé en quantités énormes, notamment par les producteurs de marque, aurait une amélioration de la disponibilité sur toute la ligne, corrigeant les prix. Cela aiderait les producteurs à maintenir leurs marges et « le commerce de l’acier sur le marché international connaîtra un changement significatif », a déclaré Mondal.

« Les producteurs indiens devraient profiter de cette opportunité, en particulier sur les marchés où il y a une concurrence directe avec les fournisseurs chinois comme l’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient, a déclaré Mondal.

La production nationale totale d’acier de la Chine a été réduite de 21,4% en glissement annuel en octobre et la Chine a réduit de manière agressive sa production d’acier au cours de la seconde moitié de l’exercice. Mais Mondal a déclaré qu’il fallait voir dans quelle mesure la Chine a réduit sa production et combien elle a ajouté. Si d’une part, elle fermait ses unités inefficaces sur son engagement de respecter les normes environnementales, elle ajoutait également des unités efficaces.

Cependant, l’Inde, de l’autre côté, avec sa prochaine phase de plans d’expansion, expérimentait des technologies pour réduire les émissions de carbone dans la fabrication de l’acier. Le gouvernement s’est concentré sur l’utilisation de l’hydrogène vert, car il rencontre des problèmes techniques lors de son utilisation. Mais il faut contrôler les émissions de carbone lors de l’utilisation de charbon à coke et non à coke, a déclaré Mondal.

Concernant les prix de l’acier, elle a déclaré que les prix devraient rester « limités à une fourchette non seulement pour le reste de l’année mais aussi pour l’année à venir ». Le marché indien a été fort pour la poussée du gouvernement sur la construction d’infrastructures, qui a représenté 68% de la consommation totale d’acier de l’Inde. Alors que la demande intérieure resterait intacte, la construction d’infrastructures dans toutes les zones géographiques aiderait les entreprises indiennes à obtenir des marges plus élevées.

« Les prix des produits plats sont synchronisés avec les prix mondiaux », a déclaré Mondal, ajoutant qu’en Europe, les prix étaient nettement plus élevés et que l’arbitrage était donc énorme.

