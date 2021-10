Alec Baldwin applaudit à la critique du bébé n ° 6

La société de production à l’origine du Alec Baldwin le film Rust présente ses condoléances à la suite de la tragédie du tournage.

Après que la police a déclaré qu’une décharge d’arme à feu a tué le directeur de la photographie Hutchins Halyna et réalisateur blessé Joël Souza sur le tournage de Rust à Santa Fe, NM le jeudi 21 octobre, l’équipe de Rust Movie Productions LLC a partagé un message de chagrin dans une déclaration obtenue par E! Nouvelles.

« L’ensemble des acteurs et de l’équipe ont été absolument dévastés par la tragédie d’aujourd’hui, et nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches d’Halyna », indique le communiqué. « Nous avons interrompu la production du film pour une période indéterminée et coopérons pleinement avec l’enquête du département de police de Santa Fe. Nous fournirons des services de conseil à toutes les personnes liées au film pendant que nous travaillons à traiter cet horrible événement. «

Selon le bureau du shérif du comté de Santa Fe, Halyna et Joel ont été abattus lorsqu’Alec a « déchargé » une arme à feu sur le plateau du film. Halyna, 42 ans, a été transportée par hélicoptère à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique, où elle a été déclarée morte des suites de ses blessures.