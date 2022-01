Les producteurs de Harry Potter Reunion admettent avoir utilisé par erreur une photo d’Emma Roberts au lieu d’Emma Watson

Les fans aux yeux d’aigle ont remarqué et aidé à corriger une erreur dans le récent « spécial rétrospectif » de HBO Max pour le 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard, où une image d’une jeune Emma Roberts est affichée à l’écran à la place d’Emma Watson.

« Fans de Harry Potter bien repérés ! » lit une déclaration des producteurs de la spéciale, via The Wrap. « Vous avez attiré notre attention sur une erreur d’édition d’une photo mal étiquetée. La nouvelle version est maintenant disponible. »

Comme initialement diffusé le 1er janvier, la réunion avait une séquence dans laquelle Watson discute de son propre fandom Harry Potter depuis son plus jeune âge – comment son père a lu les livres pour elle et ses frères et sœurs. Le spécial a ensuite coupé à une photo d’une jeune fille portant des oreilles de Mickey Mouse. Comme les fans l’ont remarqué, cependant, il s’agissait d’une photo que Roberts a publiée sur Instagram en 2012.

Dans le spécial, Watson explique également pourquoi elle a failli quitter la franchise Harry Potter après Goblet of Fire.

En plus de Watson, les acteurs Daniel Radcliffe et Rupert Grint sont également apparus dans la spéciale. Ils ont été rejoints par Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch et Ian Hart . Chris Columbus, qui a réalisé l’original Harry Potter, a également participé. Le spécial utilise des interviews archivées de l’auteur de Harry Potter, JK Rowling, qui a été critiquée pour ses commentaires sur les questions de sexe et de genre.

HBO Max a récemment accueilli une autre réunion très médiatisée, car la plate-forme de streaming avait également organisé la populaire réunion spéciale des amis plus tôt l’année dernière.