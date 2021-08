Les producteurs de James Bond agissent toujours comme s’ils n’avaient aucune idée de qui va prendre le relais en tant que 007 après Daniel Craig

in

Les producteurs de Bond ne semblent pas pressés de sélectionner l’héritier présomptif de Daniel Craig, choisissant de prendre leur temps et de célébrer le chant du cygne de l’acteur. Le producteur Michael G. Wilson dit même qu’ils sont « dans le déni » sur la fin du mandat de Craig. Malgré tout cela, il est toujours très probable qu’il y ait déjà eu de sérieuses discussions sur la question. Et après la sortie de Pas le temps de mourir, ces discussions ne feront que s’intensifier, obligeant l’équipe à vraiment déterminer dans quelle direction aller pour le prochain Bond. Le processus de sélection sera certainement long, et chaque possibilité sera probablement méticuleusement explorée.