Les producteurs de ‘Poldark’ et ‘Endeavour’ s’apprêtent à adapter le thriller d’Iain Banks ‘The Business’ pour la télévision ⋆ .

Tom Mullens, qui a été producteur exécutif de Poldark et Endeavour, fait équipe avec le producteur d’hier Matthew James Wilkinson sur une adaptation télévisée du roman à suspense de Iain Banks, The Business.

Le livre a été décrit comme un roman de science-fiction se déroulant de nos jours et tourne autour de Kate Telman, une Glaswegienne de la classe ouvrière qui a gravi les échelons pour devenir cadre dans une vaste organisation secrète connue sous le nom de Business.

Alors que l’entreprise se présente comme bienveillante et démocrate, Telman commence à découvrir un sinistre complot. Après avoir enquêté sur un cas possible de vol de l’entreprise, Telman découvre que l’entreprise envisage d’acheter un petit pays pour obtenir un siège à l’ONU et ne reculera devant rien pour accroître son influence sur le monde.

Cette découverte choquante envoie Telman dans une aventure dangereuse à travers le monde, de l’Écosse au Nebraska, des Alpes suisses à l’Himalaya. Elle est déterminée à découvrir la vérité inconfortable derrière l’organisation pour laquelle elle travaille.

“Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité d’adapter la satirique méchamment satirique de Iain Banks The Business pour la télévision”, ont déclaré Mullens et Wilkinson dans une déclaration commune. “Aussi pertinent aujourd’hui que lors de sa première publication, nous sommes impatients d’honorer le travail de Iain avec un thriller puissant et divertissant.”

Selon Deadline, l’idée est de tourner la série en extérieur dans plusieurs villes internationales. Cependant, on ne sait pas encore quand le tournage devrait commencer, les informations sur le casting ou le réseau sur lequel la série atterrira.

Mullens produit actuellement une autre série de thrillers, Our House, pour le diffuseur britannique ITV. Pendant ce temps, Wilkinson travaille actuellement sur une production Sky Original, CURS>R, qui a récemment été acquise par Netflix.

Il s’agit de la deuxième tentative de mémoire récente d’adapter un roman du prolifique auteur écossais Banks, décédé en 2013. Amazon Prime Video avait précédemment acquis les droits mondiaux d’une version télévisée de Considérez Phlebas, le premier roman de la série Banks’ Culture. Cependant, en août 2020, la succession de l’auteur s’est retirée du projet, déclarant que “le moment n’était pas tout à fait approprié”.