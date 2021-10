La production du western Rust sera interrompue au moins grâce à l’enquête du bureau du shérif du comté de Santa Fe, qui tente actuellement de déterminer comment Alec Baldwin en est venu à décharger une arme à feu à balles réelles. Dans une lettre adressée aux acteurs et à l’équipe dimanche soir à la suite du tournage accidentel, qui a fait la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, l’équipe de production a annoncé qu’elle « avait pris la décision de terminer le tournage au moins jusqu’à ce que les enquêtes soient terminées ». Obtenu par The Wrap, le communiqué ajoute que « bien que nos cœurs soient brisés et qu’il soit difficile de voir au-delà de l’horizon, c’est, pour le moment, une pause plutôt qu’une fin. L’esprit qui nous a tous amenés dans cet endroit spécial restes. »

Le bureau du shérif reconstitue actuellement les moments qui ont conduit à la fusillade mortelle. Un affidavit publié au cours du week-end a révélé que dans le cadre de leur enquête, les autorités ont obtenu un mandat de perquisition pour saisir toutes les images de la caméra de cet incident, le détective Joel Cano déclarant dans les documents : « le déposant est au courant des personnes impliquées dans la commission de crime(s) tentent souvent de dissimuler, d’altérer et/ou d’éliminer des preuves », selon Deadline. L’équipe de production de Rust a déclaré qu’elle continuait de coopérer à l’enquête et qu’elle » procédait également à un examen interne des protocoles de sécurité « .

La production du film avait été interrompue « pour une période indéterminée », immédiatement après le tournage, qui s’est produit pendant une pause alors que Baldwin « pratiquait un tirage rapide », selon un affidavit. Un assistant réalisateur a remis à Baldwin l’un des trois pistolets précédemment placés sur un chariot par l’armurier du film. Le directeur adjoint a déclaré « arme froide », indiquant que l’arme à feu n’était pas chargée de balles réelles. Cependant, lorsque Baldwin a dégainé le pistolet et appuyé sur la détente, il a tiré à balles réelles, frappant à la fois Hutchins et le réalisateur Joel Souza, qui a déclaré aux enquêteurs du shérif qu’il saignait de son épaule et pouvait voir du sang sur Hutchins, qui « se plaignait d’elle ». l’estomac et saisissant son abdomen. »

« Nos cœurs sont avec vous tous, alors que nous traversons tous cette période tragique et pleurons la perte de notre collègue et chère amie, Halyna Hutchins. Nous sommes une famille et nous devons nous tenir côte à côte comme les familles le font dans les moments difficiles », a déclaré le producteur continué dans leur courrier électronique. « Nous restons en contact étroit avec la famille d’Halyna et saluons la force dont ils font preuve face à une tragédie indicible. C’est au-delà d’une inspiration. »

L’équipe de production, qui a noté que Souza « se rétablit », a également annoncé qu’elle ferait un don au Fonds de bourses Halyna Hutchins. L’American Film Institute (AFI) a mis en place un fonds de bourses pour les femmes cinéastes après la mort de Hutchins jeudi, la réalisatrice et scénariste Olia Oparina déclarant que le fonds « vise à aider les femmes cinéastes à construire une carrière durable dans le cinéma ».