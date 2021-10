Une confluence de tristes nouvelles, de plaidoyers pleins d’espoir, de tendances croisées sur les réseaux sociaux et de fascination intergénérationnelle a placé The Mountain Goats sur la liste des sujets tendance de Twitter cette semaine. Cela a commencé, croyez-le ou non, lorsque le chanteur Ed Sheeran a contracté COVID-19. Le chanteur principal de Mountain Goats, John Darnielle, a ensuite proposé publiquement de couvrir la machine à sous de Sheeran sur SNL, alertant les fans en général du fait que l’une de ses chansons les plus appréciées est devenue une tendance TikTok parmi les utilisateurs de la génération Z.

Sheeran a été testé positif au coronavirus dimanche soir, ce qui ne lui a pas laissé suffisamment de temps pour répondre aux exigences d’isolement pour sortir du Royaume-Uni et entrer aux États-Unis, même s’il pouvait se rétablir. Le New York Post a ensuite rapporté que les producteurs de Saturday Night Live « se bousculaient » pour trouver un remplaçant avant ce week-end, et de nombreux musiciens actifs sur Twitter en ont profité pour jeter leur chapeau sur le ring – dont Darnielle. Dans le tweet plaidant sa cause, il a souligné que son groupe était « bien aimé du TikTok Dancing Massive », ce dont de nombreux fans de Mountain Goats n’étaient pas au courant.

Lorne M, veuillez noter que les chèvres de montagne sont à New York en ce moment et sont très appréciées par le TikTok Dancing Massive. Bon rétablissement Ed & crie à moi Lorne https://t.co/QzJPwukD9H – Les chèvres de montagne (@mountain_goats) 24 octobre 2021

On dirait qu’ils ont vite découvert la vérité. Après le tweet de Darnielle, plusieurs médias ont fait état de cette tendance improbable, et l’expression « Pas d’enfants » est rapidement devenue une tendance sur Twitter. « No Children » est l’une des chansons les plus emblématiques de The Mountain Goats, tirée de leur album de 2002, Tallahassee, qui est entièrement composé de chansons narratives sur une romance dysfonctionnelle appelée « le couple Alpha ». « No Children » comprend le refrain émouvant « J’espère que vous mourrez / J’espère que nous mourrons tous les deux », qui a commencé à résonner auprès des utilisateurs de TikTok ces dernières semaines.

Même selon les standards de TikTok, la « danse » développée pour « No Children » est assez simple – quelques gestes et pantomimes avec une raideur ironique. Selon un rapport de Vox, la tendance a probablement commencé avec un article d’un utilisateur de 18 ans qui a écrit : « Cette chanson est bien trop déprimante. On dirait un homme d’âge moyen qui pleure pour une fille qu’il a rencontrée au lycée. . Comme s’en remettre mec. «

Deux vérités : la chanson No Children m’a, à l’occasion, mis fin, et je suis ici pour la voir jouer comme une danse TikTok. pic.twitter.com/ZMX2ae7i4z – meganzillla (@meganzillla) 25 octobre 2021

D’une manière étrange, ce message est le premier domino d’une ligne qui a conduit à une campagne très réelle pour The Mountain Goats à apparaître sur SNL ce week-end. Darnielle a noté plus tard qu’il n’aurait pas le cœur brisé s’ils n’obtenaient pas le poste, car « si cette tentative d’humour prolonge ma tournée d’un jour, ma famille me tuera ». Il s’est entretenu avec les fans sur Twitter tout au long de la journée de mardi, riant avec eux des événements aléatoires qui les ont fait évoluer et célébrant les soutiens de grandes célébrités comme Lynda Carter.

Jusqu’à présent, SNL n’a pas annoncé de remplaçant pour Sheeran, mais The Mountain Goats semble avoir une chance aussi bonne que n’importe qui. Le groupe a des spectacles programmés tout au long de cette semaine qui sont complets, et un à venir en décembre pour lequel les billets sont maintenant en vente. « No Children » est maintenant diffusé sur toutes les principales plateformes musicales. Saturday Night Live est diffusé à 23 h 30 HE sur NBC.