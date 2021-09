Les producteurs de Visions James Waugh et Kanako Shirasaki sur quels personnages pourraient revenir .

Star Wars : Visions est l’une des choses les plus excitantes qui soient arrivées à la galaxie très, très loin depuis des années. Une véritable opportunité de laisser un groupe diversifié d’artistes jouer avec l’imagerie de Star Wars et de raconter des histoires que nous n’aurions jamais imaginé pouvoir créer au sein de la franchise. Des contes kaléidoscopiques de jumeaux maléfiques à un opéra rock et un conte de samouraï, il y en a pour tous les goûts dans ce spectacle.

J’ai eu la chance de parler aux producteurs exécutifs James Waugh et Kanako Shirasaki à propos de travailler avec les sept studios d’animation qui ont réalisé la série d’anthologies, si Disney a dit non à des histoires, les personnages qui ont été autorisés à apparaître dans la série et si nous verrons l’un d’entre eux revenir dans de futures aventures.

D’où viennent les idées d’épisodes individuels ? Est-ce que les studios se sont tournés vers Lucasfilm ou l’inverse ?

KANAKO SHIRASAKI : Lucasfilm a lancé l’idée de faire la série. Mais l’histoire, les idées viennent des studios et des réalisateurs, des scénaristes. Donc, c’est de leur côté. Et nous avons eu de la chance que toutes les idées des sept studios, les neuf courts métrages soient différentes et très distinctes. Et nous avons eu de la chance qu’ils viennent de nous présenter des histoires uniques.

Comment avez-vous trouvé les studios à approcher pour ce projet ?

JAMES WAUGH : C’étaient des studios que nous aimions. Je pense qu’en général, les gens qui font des choses incroyables avec le cinéma et le cinéma sont des gens que nous regardons et qui nous inspirent. Et l’anime, en particulier, a tellement inspiré notre travail au fil des ans, que nous connaissions ces studios. Ce n’était pas comme : « Allons-y. Qui devrions-nous obtenir ? » C’était : « Ce ne serait pas cool de travailler avec eux ?

Et puis nous travaillions avec Kanako et Justin Leach de Qubic Pictures. Nous avons eu une relation. Et ils avaient également travaillé avec beaucoup de ces studios. Ils ont donc aidé à négocier les conversations initialement avec eux. Mais ce sont tous des studios qui nous intéressaient beaucoup et dont le travail était très diversifié, très différent. Et c’était vraiment important pour nous aussi, parce que nous voulions nous assurer que cette anthologie exprime tous les différents styles d’anime qui existent, et que la liste des studios nous en donne un large éventail. Mais ouais, je veux dire, nous pourrions découvrir ces studios pendant toute cette interview, en fait. Nous étions et sommes de grands fans.

Y a-t-il eu des histoires interdites ?

WAUGH : Rien n’était hors de propos. Je pense que c’est un peu la magie de Visions, que nous ayons trouvé un cadre qui a permis un regard festif sur Star Wars qui allait être leur histoire. Nous ne voulions pas d’histoires qui essayaient de combler des lacunes dans l’histoire, ou de raconter vraiment une histoire profonde sur un personnage connu que George a créé, ou JJ a créé, ou Jon Favreau, ou qui que ce soit. Ce que nous voulions faire, c’est vraiment entendre le point de vue de ces créateurs. Et donc, il n’y avait vraiment pas…

Ce que nous recherchions, c’était des histoires avec du cœur, comme nous le faisons toujours avec Star Wars. Je veux dire, c’est juste notre processus de développement. Ils sont venus avec les concepts et ils avaient un vrai point de vue. Et puis, chez Lucasfilm, nous sommes des éditeurs d’histoires du point de vue de Star Wars et nous les aidons à réaliser leur vision, et le faisons d’une manière qui semble correspondre à la valeur de la narration de Star Wars. Alors, enlevez Star Wars. Quelle est l’histoire humaine que vous essayez de transmettre ? Super. Maintenant, nous pouvons vous aider à trouver Star Wars dedans.

Donc, c’était vraiment les lignes directrices. Il y avait certainement des bosses sur la route. Et même pas de bosses, mais juste des moments du genre : « Wow, est-ce que c’est fou ? Faisons-nous cette histoire, nous n’avons jamais rien fait de tel. Et puis, c’était… C’est de cela qu’il s’agit dans Visions.

SHIRASAKI : Parce que l’idée vient de différentes cultures, vous devez donc parfois décoder le sens de l’histoire ou l’histoire qu’ils essaient de réaliser. Mais une fois que nous avons une discussion entre les créateurs et que nous comprenons que, oh, d’accord, donc nous comprenons à la base, vous voulez raconter l’histoire de la famille. Alors, d’accord, c’est bon. Alors c’est juste dommage, on ne se rencontre que sur Zoom. Donc, s’il s’agit d’une rencontre en personne, il sera peut-être plus facile de mener cette conversation. Mais c’est sur Zoom et dans différentes langues. Mais à la fin, on apprend vraiment à connaître chaque créateur et à comprendre les visions qu’ils veulent exprimer dans cette anthologie.

Comment trouvez-vous cet équilibre entre les histoires qui ressemblent à Star Wars, mais aussi uniques à l’anime ?

SHIRASAKI : Eh bien, je dirais que nous ne nous sommes pas vraiment inquiétés à ce sujet parce que chaque créateur est un grand fan de Star Wars. Ils comprennent ce qu’est l’univers ou la galaxie. Donc, venant d’eux, c’est déjà comme une histoire très Star Wars. Alors oui, c’est super depuis le début.

WAUGH : Ils l’ont compris dès le début. Et puis je pense que nous étions ici pour les aider à raconter l’histoire la plus authentique de Star Wars ou leur donner la sagesse sage que nous avons eu la chance d’obtenir, au fil des années de travail sur la marque.

Y a-t-il eu des discussions pour développer ces histoires?

WAUGH: Le personnage de Ronin est en fait vraiment richement exploré dans un roman en ce moment, donc poursuivant la narration de The Duel dans un roman de Del Rey par une auteure vraiment, vraiment intéressante pour la première fois de Star Wars, Emma Mieko. Et elle fait juste une histoire incroyable, ce genre de personnage qui, vous le savez, a eu un million d’autres aventures, et il y a beaucoup plus de récits qui se passent là-bas. Et c’est l’une des choses qui étaient amusantes dans beaucoup de ces histoires. Mais celui-là, en particulier, nous a semblé propice à un roman.

Et puis comme tout Star Wars, je pense que nous examinons les choses du point de vue de la franchise et y a-t-il d’autres opportunités de continuer la narration de ces personnages au scénario. Et je pense que beaucoup de ces courts métrages sont riches de ces potentiels dans d’autres médias, bien sûr.

