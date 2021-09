Les producteurs d’électricité demandent l’apurement des cotisations de 3 184 crores de roupies aux discoms du Madhya Pradesh

Le portail «Praapti» montre que les retards des acteurs des énergies renouvelables des discoms MP sont passés à 1 323 crores de Rs fin juillet, contre 537 crores de Rs il y a un an.

Déclarant qu’il devient difficile de maintenir les opérations sans recevoir de paiements pour les arriérés, les producteurs indépendants d’électricité thermique ont écrit au chef des sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État du Madhya Pradesh (discoms) pour demander la libération immédiate d'”au moins 70 % du paiement en souffrance ”. Selon le portail «Praapti» du ministère de l’Énergie de l’Union, les impayés – créances en attente depuis 60 jours ou plus – les centrales électriques privées à la fin juillet s’élevaient à 1 861 crores de Rs, contre 515 crores de Rs il y a un an.

Par ailleurs, se plaignant du non-paiement des factures qui perturbent l’État depuis plus d’un an, les développeurs d’énergie éolienne fournissant de l’électricité à l’État ont demandé au ministre en chef Shivraj Singh Chouhan d’intervenir dans cette affaire. Le portail «Praapti» montre que les retards des acteurs des énergies renouvelables des discoms MP sont passés à 1 323 crores de Rs fin juillet, contre 537 crores de Rs il y a un an.

Dans une lettre écrite à Akash Tripathi, directeur général de la société d’État Madhya Pradesh Power Management Company (MPPMCL), l’Association des producteurs d’électricité (APP) a déclaré que l’argent était nécessaire pour se procurer du charbon par le biais d’un paiement anticipé, « et à défaut de le faire. conduit à la péremption de la quantité de charbon et à l’imposition de lourdes pénalités, entraînant ainsi une forte possibilité d’interruption de l’alimentation électrique ».

Les producteurs d’électricité veulent le paiement à un moment où plus de 95 500 mégawatts (MW) de centrales électriques à travers le pays ont des stocks de combustible pour moins de huit jours. Au 26 août, plus de 6 500 MW de capacité de production étaient déjà fermés, invoquant une «pénurie de charbon». Cela a provoqué une pénurie massive d’alimentation électrique de 77,7 millions d’unités (UM) le 28 août, dont 25,9 millions d’UM ont été signalés dans le Madhya Pradesh lui-même.

Privés de paiement de factures par MPPMCL depuis plus d’un an, les développeurs d’énergie éolienne fournissant de l’électricité à l’État ont demandé au ministre en chef de l’État, Shivraj Singh Chouhan, d’intervenir dans cette affaire et de régler les cotisations au plus tôt. “Le non-paiement par MPPMCL a entraîné consécutivement des retards de remboursement de prêts qui ont non seulement grevé les projets d’intérêts pénaux, mais cette situation menace également de déclarer de nombreux producteurs d’énergie éolienne comme un actif non performant”, a déclaré la lettre adressée à Chouhan de l’Inde. Wind Power Association, examiné par FE, a déclaré. L’industrie avait également écrit au ministre en chef plus tôt en août, informant des irrégularités de paiement et sollicitant son intervention.

Les arriérés du Madhya Pradesh envers les acteurs indépendants de l’électricité représentent environ 3% des créances dues aux producteurs privés à travers le pays. Cependant, pour les énergies renouvelables, les cotisations constituent environ 10 % des créances globales des centrales vertes du pays. Les paiements irréguliers aux producteurs d’électricité basés sur les énergies renouvelables ont été cités comme l’un des principaux obstacles pouvant potentiellement entraver la croissance du principal secteur générateur d’IDE dans le pays. Il existe actuellement environ 2 520 MW de centrales éoliennes dans l’État, qui ont le potentiel d’accueillir plus de 15 000 MW d’actifs éoliens.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.