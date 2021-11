Les producteurs laitiers annoncent des mobilisations pour augmenter le prix du lait

11/03/2021 à 16h46 CET

Eduardo Lopez Alonso

La ‘guerre du lait‘est loin d’être terminé. Après un été chargé de protestations des agriculteurs, les producteurs disent vivre une Situation désespérée avec des hausses de coûts incontrôlables et des prix d’achat par l’industrie inférieurs aux minimums admissibles. Ils dénoncent le principal organisations agricoles qu’il y a une fermeture massive de fermes laitières en Espagne: 6 000 éleveurs ont fermé en six ans. Actuellement, il y en a un peu plus de 11 500.

Les organisations ASAJA, COAG et UPA ont lancé un processus national de mobilisations dont les premières nominations ont été faites en Galice, Castille et León, Andalousie et Cantabrie. Le but des manifestations est d’exiger que les industries laitières et les grands détaillants reconnaissent la hausse des coûts et cessent de « pousser et d’étouffer & rdquor ; au premier maillon de la chaîne. « Les contrôles doivent être renforcés pour que la loi sur la chaîne alimentaire soit appliquée efficacement. Les industries laitières continuent de prendre le dessus et d’imposer des conditions inabordables aux agriculteurs », dénoncent-elles auprès des organisations. « Pour cette raison, nous allons encore élever la voix, pour exiger que tout le monde : Administrations, industries et chaînes de distribution comprenne et prenne en charge la situation que traverse le secteur. »

Les organisations paysannes se mobiliseront face aux filières qui, selon elles, empêchent la hausse des prix du lait dans les campagnes, comme en France, en Allemagne ou en Italie. Les organisations agricoles étudient également le lancement d’un boycott des marques de référence qui, selon elles, bloquent la hausse des prix pour les agriculteurs et le respect de la chaîne de valeur. ASAJA, COAG et UPA ciblent directement « les deux grandes industries laitières qui contrôlent et gèrent le secteur laitier espagnol » : Lactalis et Capsa.

Le secteur de l’élevage a demandé au ministère de l’Agriculture « de ne laisser personne » passer par les filières laitières, notamment françaises, « qui ne viennent en Espagne que pour épuiser une filière laitière déjà très décimée ». « La loi doit être appliquée. Ils prennent notre sueur et les augmentations de prix insuffisantes de la distribution. Ils n’ont aucun scrupule », soulignent-ils. Le ministère a maintenu une position tiède après l’été face au conflit latent dans le secteur laitier et dans la distribution.

L’augmentation des céréales, de l’électricité (nécessaire à la traite et au refroidissement du lait), des carburants et le bas prix que les industries paient les producteurs ont créé une tempête parfaite, de sorte que les agriculteurs sont prêts à faire face à un durcissement des protestations dans les semaines à venir.