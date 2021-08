Les produits à base de plantes prêts à boire d’Else Nutrition enverront le stock BABYF à 10 $

in

Nous sommes de grands croyants en tout Autre Nutrition (OTCMKTS :BABYF) fait dans l’espace de la nutrition à base de plantes. Et nous sommes tout aussi optimistes sur ce que Else prévoit pour l’avenir. Nous considérons l’action BABYF comme l’une des meilleures opportunités d’investissement à long terme sur le marché en ce moment.

Source : Shutterstock

Pour faire court, le marché de la nutrition infantile est un grand marché qui ne va nulle part de sitôt.

Évidemment, les gens continueront d’avoir des bébés. Et les bébés continueront d’avoir des besoins nutritionnels spécialisés.

Mais c’est un marché qui manque d’innovation depuis des décennies. Les produits actuellement disponibles, franchement, sont nuls.

Ils ne sont pas en phase avec la demande des consommateurs.

Les jeunes parents d’aujourd’hui veulent des options saines, biologiques et à base de plantes pour leurs bébés. Les produits nutritionnels pour nourrissons disponibles aujourd’hui sont loin de satisfaire les désirs des consommateurs, et les parents doivent dépenser leur argent pour des produits qu’ils n’aiment pas du tout.

C’est exactement là qu’Else Nutrition entre en scène.

Else a développé et commercialisé la première formule de nutrition infantile à base de plantes au monde pour les tout-petits. Et ça a été un énorme succès.

Les ventes montent en flèche et les parents adorent le produit. Il suffit de consulter les avis sur le produit en ligne.

Et maintenant, Else Nutrition s’étend au-delà des préparations en poudre pour tout-petits dans le territoire prêt à boire (RTD).

Cela signifie qu’Else développe maintenant conjointement une formule de poudre pour bébé ainsi qu’une version RTD, dont cette dernière vient de terminer avec succès un essai de fabrication commerciale à grande échelle.

Avec leur produit RTD, Else est désormais en mesure d’exploiter 92% supplémentaires du marché des boissons nutritionnelles pour enfants.

L’essentiel sur le stock de BABYF

Else Nutrition continuera facilement à perturber le marché obsolète et massif de la nutrition infantile.

Nous prévoyons que la notoriété, la portée, la distribution et le portefeuille de produits de la marque augmenteront considérablement au cours des 12 à 24 prochains mois.

Cela entraînera une croissance énorme des ventes et des gains importants du cours de l’action.

Et nous nous attendons à ce que le stock de BABYF monte en flèche vers 10 $ au cours de la même période.

BABYF est l’un de mes meilleurs choix qui, à long terme, procurera aux investisseurs de gros rendements.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

