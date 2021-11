Les produits à faible revenu d’intérêt défient-ils votre portefeuille ?

Les fonds hybrides répondent au besoin d’allocation d’actifs d’un investisseur et en même temps le soulagent des complexités qui y sont liées.

Les fonds communs de placement hybrides, comme leur nom l’indique, investissent dans une combinaison de deux catégories d’actifs différentes : les titres de créance et les actions. La partie dette, visant la stabilité, est investie dans des instruments à revenu fixe tels que les obligations gouvernementales, les obligations d’entreprise, les débentures, etc. Alors que la partie actions est investie dans les actions de sociétés cotées, ce qui est de nature volatile mais apporte la crème appelée rendements élevés à long terme. terme. Les fonds hybrides ne sont pas une innovation d’un passé récent. Ils existent déjà depuis plus d’une décennie.

Selon la proportion d’actions et de dettes, ils sont en outre classés en fonds hybrides agressifs, fonds hybrides équilibrés, fonds hybrides conservateurs, fonds de répartition dynamique de l’actif ou fonds équilibrés d’avantage, fonds de répartition multi-actifs et fonds d’épargne en actions. Généralement, les fonds qui investissent plus de 65% de leur argent dans des actions ou des investissements connexes sont considérés comme des fonds agressifs. Et les fonds qui investissent plus de 65% de leur argent dans des instruments de dette sont considérés comme des fonds conservateurs. Les fonds hybrides répondent au besoin d’allocation d’actifs d’un investisseur et en même temps le soulagent des complexités qui y sont liées.

Nous connaissons tous des revenus d’intérêts qui se déplacent vers le sud depuis près d’une décennie et demie. Et le scénario actuel de taux d’intérêt bas apparaît comme une crise pour beaucoup d’entre nous. Une crise pousse généralement nos esprits à être innovants. Par conséquent, cela nous amène à rechercher des alternatives pour obtenir de meilleurs rendements. Nous entendons toujours dire que le risque et le rendement vont de pair. Le risque est quelque chose qui n’est pas connu ou compréhensible. Nous avons tous appris à nos dépens que même les produits à rendement fixe traditionnels comportent également un certain risque – le risque de réduire les taux d’intérêt. Et lorsqu’il s’agit d’actions, tout dépend de la façon dont nous réagissons à la vérité universelle selon laquelle les marchés boursiers sont volatils. Mais alors, est-il possible de gagner un rendement plus élevé sans prendre plus de risque ?

La réponse est oui et non, les deux. Il est essentiel d’établir un équilibre entre le risque que nous sommes prêts à prendre (mentalement/émotionnellement), le risque que nous pouvons nous permettre de prendre (sur la base de nos finances globales) et le risque que nous sommes tenus de prendre (pour gagner un revenir). De plus, lorsque nous parlons de risque dans les fonds communs de placement orientés actions, nous faisons principalement référence à l’imprévisibilité des marchés à court et moyen terme.

Les fonds de répartition d’actifs dynamiques (DAAF) ou les fonds équilibrés d’avantage (BAF) sont conçus pour résoudre ce problème. Contrairement à d’autres fonds hybrides, ce fonds rééquilibre dynamiquement le portefeuille à l’aide d’un modèle prédéfini. Le modèle indique au gestionnaire de fonds de basculer entre les actions et la dette en fonction de l’évolution du marché des actions et des facteurs de valorisation tels que le ratio PE, le ratio PB, etc. En termes simples, cela signifie que chaque fois que les valorisations du marché des actions sont élevées, le modèle incite le gestionnaire de fonds à réduire l’allocation en actions et vice versa. Ce « mécanisme sans émotion », souvent, tend à restreindre le potentiel de rendement haussier, mais il réduit considérablement l’impact du risque baissier du marché, et c’est le point central pour y investir.

Un particulier ou une institution devrait envisager d’investir dans DAAF ou BAF si :

# L’horizon d’investissement d’un objectif est d’environ 4 à 6 ans

# L’investissement est à long terme, mais la capacité de prise de risque est faible

# L’espérance de rendement est un peu plus élevée par rapport à d’autres investissements traditionnels pour les entrées régulières

Pour ceux qui souhaitent un revenu régulier à plus long terme, le plan de retrait systématique (SWP) peut constituer une excellente stratégie dans cette catégorie de fonds. Les données dérivées des tests antidatés pour SWP montrent que cette stratégie est non seulement fiscalement efficace, mais qu’elle a également considérablement apprécié le capital investi sur le long terme. Avec le recul, cela pourrait nous donner l’impression que nous avons raté une occasion, mais il n’est pas encore tard. Aujourd’hui encore, nous pensons que l’on devrait envisager d’allouer une partie de sa part de portefeuille à cette catégorie et de l’augmenter une fois la confiance acquise. Par conséquent, il peut être judicieux d’envisager d’affecter une partie de votre argent au Fonds Avantage Équilibré ou au Fonds de répartition d’actifs Dynamique sur une longue période de 15 ans. Bien entendu, il est recommandé aux investisseurs de toujours prendre conseil auprès d’un expert pour comprendre l’adéquation du produit et investir en conséquence.

(Par Shreedhara R Bhat, MD & CIO, Ara Financial Services Pvt Ltd)

