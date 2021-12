Les produits achetés à partir du 1er janvier bénéficieront, selon la loi, d’une troisième année de garantie

29/12/2021 à 14:20 CET

Produits achetés A compter du 1er janvier 2022, ils auront, comme le prévoit la loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs, un garantie de trois ans contre les deux qu’ils possèdent actuellement.

Pendant cette période, et aussi longtemps qu’un Défaut de confiance, le client pourra choisir entre la réparation ou le remplacement de celui-ci. De même, dans le cas des biens d’occasion, la réglementation prévoit que le consommateur et l’entreprise peuvent convenir d’une durée déterminée de la période de garantie, qui ne peut jamais être inférieure à un an.

De même, le délai de prescription d’exercer les droits dont dispose le consommateur lorsque le produit présente un défaut de conformité et la durée d’investissement de la charge de la preuve pour prouver le défaut de conformité est également augmentée, qui passe de six mois à deux ans.

Cela signifie que, pendant ce délai, le consommateur n’aura qu’à signaler que le bien n’est pas conforme au contrat, sans qu’il soit besoin de démontrer son défaut de conformité lors de la délivrance et de s’opposer à la réclamation de l’utilisateur, l’employeur devra démontrer qu’un tel défaut de conformité n’existait pas à l’époque.

Depuis Facua-Consommateurs en action Ils ont rappelé que cette modification implique l’incorporation dans les réglementations nationales de la directive (UE) 2019/771, relative à certains aspects des contrats de vente de biens.