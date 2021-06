Les produits Amazon sont également en vente le Prime Day : ce sont les meilleures affaires | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Amazon a ses propres produits qui font généralement partie des meilleures ventes lors de ce Prime Day 2021. Ce sont les meilleurs et avec la meilleure offre seulement aujourd’hui.

Les produits Amazon ne sont pas à l’abri des offres Prime Day 2021. Au cours de ces 21 et 22 juin, vous ne trouverez pas seulement des produits de toutes sortes à des prix très réduits, vous pourrez également trouver des produits Amazon tels que les haut-parleurs Echo ou Fire TV Stick pour lire des vidéos en streaming sur votre téléviseur. beaucoup moins cher.

Si vous attendiez d’acheter une enceinte avec Alexa ou peut-être une tablette bon marché avec Android, alors vous devez prendre en compte ces offres de produits Amazon où la plupart ont des rabais.

Nous collectons les meilleures offres, remises et bonnes affaires que nous pouvons trouver lors du Prime Day les 21 et 22 juin, notamment dans les produits technologiques de toutes sortes.

Vous bénéficiez de réductions sur des gammes de produits telles que les haut-parleurs Echo, les écrans intelligents Echo Show, les systèmes WiFi maillés Eero, les caméras de sécurité Blink, les judas Ring et les lecteurs de livres électroniques Kindle.

N’oubliez pas que pour accéder à ces remises, vous aurez besoin d’un compte Amazon et de vous inscrire à Amazon Prime. Cela ne prend que quelques minutes et vous disposez également d’un essai gratuit de 30 jours.

Lire : Kindle d’Amazon

Ce lecteur de livre électronique est le plus abordable sur Amazon. Il pèse peu et intègre également désormais une fonctionnalité très demandée comme l’écran rétroéclairé.

Le lecteur e-book et avec un écran rétroéclairé de 6 pouces Amazon Kindle est en vente exclusivement pendant le Prime Day.

C’est le meilleur moment de l’année pour mettre la main sur le lecteur d’ebook le plus célèbre au monde car son prix est passé de 89,99 euros à seulement 69,99 euros.

Vous pouvez accéder à tous les livres que vous voulez depuis Kindle Unlimited, un abonnement qui pour seulement 9,99 euros par mois vous permet de lire tout ce que vous voulez. De plus, vous bénéficiez désormais d’une offre gratuite de 3 mois lors de votre inscription.

Meilleure enceinte avec Alexa : Amazon Echo Dot 4ème génération

La nouvelle génération de l’enceinte intelligente la plus vendue d’Amazon est dotée d’un design sphérique repensé. Ce nouveau look a également optimisé l’amplification du son, qui est désormais mieux répartie.

C’est le meilleur haut-parleur avec Alexa qu’Amazon ait créé. Il s’agit de l’Amazon Echo Dot de 4ème génération, qui change de design pour devenir une sphère afin de vous offrir une meilleure qualité sonore, à la fois dans ses haut-parleurs et dans ses microphones.

Cette enceinte est parfaite pour jouer de la musique, mettre des news ou pour Alexa pour répondre à toutes vos questions. Le meilleur, c’est qu’il a baissé de prix à son prix minimum historique : de 59,99 euros à seulement 24,99 euros.

Pour votre téléviseur : Amazon Fire TV Stick 4K

Cet appareil est utilisé pour lire du contenu en streaming directement sur votre téléviseur ou moniteur. Il dispose d’applications telles que Netflix, HBO ou Spotify, en plus de la résolution 4K.

Si vous cherchez le moyen le plus simple d’avoir toutes les applications de streaming disponibles dans le monde sur votre téléviseur, cet Amazon Fire TV Stick 4K est la meilleure offre du moment et la plus complète. Il est Prise en charge de la vidéo 4K, donc parfait pour ce téléviseur que vous avez acheté mais que vous n’aimez pas comment il fonctionne.

Sa télécommande est également capable de contrôler votre téléviseur, du volume à l’allumage et à l’extinction.

La meilleure chose est le prix car c’est une vraie aubaine. Il passe de 59,99 euros à son prix minimum historique: seulement 32,99 euros.

Le moins cher : Amazon Fire TV Lite

Cet appareil de streaming est plus puissant que le modèle standard de la génération précédente, et dispose d’une télécommande Alexa, bien que sans boutons de volume, intégrée.

Si vous voulez avoir toutes ces applications de streaming sur votre téléviseur, mais qu’il s’agit d’un modèle plus ancien sans 4K et qu’il ne prend en charge que la Full HD (1080p), alors n’hésitez pas car cela Amazon Fire TV Stick Lite est disponible pendant le Prime Day à un prix avantageux.

Cette clé connectée à internet via WiFi ne vous coûtera que 18,99 euros pendant le Prime Day. Pas mal étant donné que son prix officiel est de 29,99 euros.

La seule différence est qu’il ne lit que jusqu’à 1080p et que le contrôleur ne contrôle que le stick, pas le téléviseur.

La tablette 10″ : Amazon Fire HD 10

Vous cherchez une tablette Android pas chère et parfaite pour regarder du contenu Internet, surfer sur Internet et accéder aux réseaux sociaux ? Amazon Fire HD 10 dans sa version mise à jour de ce même 2021 est également en vente lors du Prime Day.

Cette tablette de 10,1 pouces avec une résolution Full HD a amélioré sa vitesse et son écran. Elle reste l’une des tablettes les moins chères que vous puissiez acheter en ce moment. La version de base avec 32 Go de stockage extensible avec une carte microSD passe de 149,99 euros à seulement 89,99 euros.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.