Apple devra payer plus pour les puces de ses appareils et pourrait répercuter la hausse des coûts sur ses clients, selon des sources parlant à Nikkei Asia.



TSMC, le principal fournisseur de puces d’Apple, est en train d’augmenter ses prix suite à une inflation plus large dans l’industrie causée par la pénurie mondiale de puces. Les hausses de prix prévues par la société seraient les plus importantes hausses de prix des puces en une décennie.

Les puces de TSMC étaient déjà environ 20 % plus chères que celles de ses concurrents directs, mais les petites fonderies ont augmenté leurs propres prix en raison des coûts plus élevés des matériaux et de la logistique, et TSMC s’est engagé à investir 100 milliards de dollars au cours des trois prochaines années, motivant l’entreprise à augmenter ses prix pour maintenir sa prime et répercuter ces coûts supplémentaires sur les clients.

TSMC serait également désireux d’empêcher ses clients de commander plus de puces que nécessaire dans l’espoir de sécuriser l’espace de la ligne de production et le soutien supplémentaire des fabricants de puces sous contrat, ce qui a rendu difficile pour l’entreprise de comprendre la demande réelle. Les clients devront négocier des conditions spécifiques de fabrication avant que les augmentations de prix ne prennent officiellement effet à partir du 1er octobre.

La société travaille toujours sur les commandes existantes, ce qui signifie que l’impact des hausses de prix se fera sentir beaucoup plus durement l’année prochaine lorsque la capacité de production aura augmenté et que les commandes existantes auront été complétées. Des sources parlant à Nikkei ont déclaré que les développeurs de puces tels que Qualcomm répercuteraient les augmentations de prix de TSMC sur les fabricants d’appareils tels qu’Apple. TSMC fournit également directement à Apple les puces A14 et M1.

L’effet sur les prix de détail des appareils tels que les smartphones et les ordinateurs devrait être « perceptible ». On suppose que les marques d’électronique grand public augmenteront les prix de détail de leurs modèles haut de gamme l’année prochaine pour compenser l’impact sur les appareils de milieu de gamme et d’entrée de gamme.

Les prix des puces devraient rester élevés tandis que les clients demandent une fabrication plus petite et des processus de production de puces plus avancés. D’autres sources ont déclaré que le marché devrait corriger une fois que la demande chutera, car les fabricants de puces devront baisser les prix “pour attirer plus de clients et maintenir les taux d’utilisation”.

À la fin du mois dernier, DigiTimes a annoncé que ces hausses de prix pourraient frapper plus tôt que prévu, la gamme iPhone 13 étant plus chère en raison de l’augmentation des coûts des puces. Même ainsi, il semble que l’effet de l’augmentation des prix des puces n’affectera pas pleinement Apple avant l’année prochaine.