Les produits Apple pourraient être plus chers l’année prochaine, voici pourquoi

Un nouveau rapport indique que des entreprises comme Apple pourraient devoir se concentrer sur la fabrication d’appareils plus chers en 2022, pour compenser la hausse du coût des puces en raison des pénuries mondiales.

Nikkei Asia rapporte :

Les prix des semi-conducteurs ont augmenté depuis le dernier trimestre de 2020 dans un contexte de crise mondiale de l’offre. Mais la nouvelle que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. préparait sa plus forte hausse des prix depuis une décennie a quand même été un choc pour certains, révélant à quel point l’inflation des prix des puces s’est enracinée.

Le prix des puces – et des appareils électroniques qu’elles alimentent – ​​est en passe d’augmenter jusqu’en 2022 alors que le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde se joint à ses rivaux pour augmenter les frais de production.

Le rapport note que les fabricants de puces comme Qualcomm, qui fourniront des composants clés pour l’iPhone 13, vont probablement répercuter la hausse des prix sur leurs fabricants d’appareils comme Apple, qui à leur tour chercheront à fabriquer plus d’appareils haut de gamme qui sont plus chers à compenser :

Les développeurs de puces tels que Qualcomm, NXP et Nvidia, a-t-il ajouté, négocieront probablement pour répercuter ces augmentations de prix sur leurs propres clients, à savoir les fabricants d’appareils et les constructeurs électroniques tels qu’Apple, Samsung, Xiaomi, HP, Dell et Ford.

“[For] produits comme les smartphones et les PC, les augmentations de prix seront plus perceptibles, tandis que pour d’autres appareils avec un contenu limité en semi-conducteurs, vous ne remarquerez peut-être même pas”, a déclaré Hanbury, faisant référence aux prix de détail.