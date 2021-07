Et il ne fait aucun doute que tous les appareils Apple bénéficient d’une excellente qualité, mais ce n’est pas toujours le meilleur moment pour les acheter. L’été est probablement la date la moins appropriée pour en acheter un. La raison est très simple, en septembre les nouveaux modèles sont présentés et automatiquement il y a une baisse de prix sur les précédents. Mais non seulement cela, mais, en plus, il y a Produits Apple que vous ne souhaitez pas acheter pour le moment pourquoi ils ne contribuent pas à quelque chose de particulièrement significatif. Cela vous vient-il à l’esprit d’acheter l’un d’entre eux ? Mieux vaut le repenser.

Les produits Apple que vous ne devriez pas acheter maintenant

montre Apple

Il est vrai que la dernière intégrait une mesure de saturation en oxygène, mais cette montre n’a pas changé de design depuis un certain temps. Il vaudra beaucoup mieux que vous attendiez l’automne pour commencer à voir quelle proposition apportent ceux de la pomme mordue. On dit même qu’ils ont réussi à mettre en place une technologie dans la montre qui sera en mesure de mesurer le glucose. Accrochez-vous et n’attendez que quelques mois.

AirPod

C’était en 2016 quand Apple a pris d’assaut les AirPod, et en 2019, nous avons eu leur deuxième version au début de l’été, et en octobre, les AirPods Pro. Il se murmure que pour cette année, il y aura une troisième édition, beaucoup plus raffiné et avec de nouvelles choses à apporter La différence entre les AirPod de première et deuxième génération est pratiquement négligeable, la puce ayant quelque peu réduit la latence. Abandonnez l’envie de les acheter et attendez cet automne.

iPhone

Ce n’est pas le moment d’acheter l’iPhone 12 ou l’iPhone 11. Ils n’ont pas présenté de nouveautés excessives si on enlève le processeur si puissant qu’ils montent les deux. L’écran n’offre pas le même taux de rafraîchissement que les autres terminaux moins chers, et la seule chose qui se démarque de l’iPhone 12 est l’inclusion de la 5G Si vous avez un besoin urgent d’un téléphone, pensez aux terminaux Apple moins chers, l’iPhone SE, un appareil très bon marché et d’incroyables bienfaits.

iMac

Ici, il faut faire une mise en garde, le nouvel iMac 2021 est une vraie merveille, très ajusté en prix et avec d’excellentes fonctionnalités. Mais si vous souhaitez mettre à jour votre ancien équipement de 27 ou 21 pouces pour quelque chose de similaire, attendez de voir ce qui va être présenté cet automne. Dans tous les cas, l’iMac 2021 est un pari préféré pour ceux qui veulent une équipe polyvalente qui fait plus que livrer.

En tout cas, vous savez déjà qu’Apple propose toujours une excellente qualité. Le problème est que toujours la technologie va beaucoup plus vite que nous ne pouvons consommer. La clé est alors de trouver un produit équilibré qui vous procurera une grande expérience pendant de nombreuses années.