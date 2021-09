Les produits cryptographiques enregistrent des entrées pour la 5e semaine consécutive ; Compte BTC, ETH et SOL pour plus de 64%

Commerce et investissement

Les produits cryptographiques enregistrent des entrées pour la 5e semaine consécutive ; Bitcoin, Ether et Solana en représentent plus de 64%

Pour la cinquième semaine consécutive, les produits et fonds d’investissement en crypto-monnaie ont enregistré des entrées, selon les données du gestionnaire d’actifs numériques CoinShares.

Les entrées pour la semaine terminée le 17 septembre se sont élevées à 41,6 millions de dollars, et cette fois, la majeure partie des entrées a finalement été en Bitcoin à 15,3 millions de dollars.

Après avoir le plus souffert du sentiment négatif, n’enregistrant des entrées que trois des 16 dernières semaines, Bitcoin voit l’intérêt revenir. Pourtant, la part de marché totale des actifs sous gestion (AUM) de Bitcoin est passée de 81% en janvier à seulement 67% vendredi dernier.

Dans l’ensemble, les entrées des principales crypto-monnaies pour l’année se sont élevées à 4,2 milliards de dollars.

Selon la dernière note du fournisseur de données Glassnode, Bitcoin (BTC) forme actuellement une « gamme de négociation de consolidation ». Après être tombé à 40 100 $ lundi soir, au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie juste au-dessus de 42 600 $.

“Cette amélioration du sentiment pourrait être un phénomène saisonnier, mais nous ne constatons pas une augmentation proportionnelle des volumes de produits d’investissement”, a déclaré James Butterfill, stratège en investissement chez CoinShares.

Selon Butterfill, ces afflux suggèrent que certains investisseurs profitent de la récente faiblesse des prix et de la hausse continue de la popularité des altcoins.

La popularité de cet altcoin est évidente du fait que les entrées ont été observées dans tous les domaines, les produits Ether (ETH) ayant rapporté 6,6 millions de dollars. Pour l’ensemble de 2021, ses entrées s’élèvent à 5,96 milliards de dollars.

Les produits d’investissement multi-actifs ont quant à eux enregistré une collecte sans précédent de 3,7 millions de dollars. Mais Solana (SOL) a continué à gagner du terrain. Bien que la blockchain subisse une panne de réseau causée par une attaque DDoS, elle a enregistré des flux entrants de 4,8 millions de dollars, portant ses flux YTD au 4ème plus élevé à 79 millions de dollars et au cinquième plus élevé au total des AUM à 85 millions de dollars.

“Cela suggère que les investisseurs étaient heureux d’ignorer l’attaque, la considérant comme un problème de démarrage plutôt que comme quelque chose de plus inhérent au réseau”, a noté le rapport.

Grayscale a également enregistré des entrées de 500 000 $, les premières du mois, mais est resté le plus grand gestionnaire d’actifs cryptographiques, avec 43,2 milliards de dollars d’actifs sous gestion, contre environ 28,5 milliards de dollars vers la mi-août.

CoinShares, quant à lui, est le deuxième plus grand gestionnaire d’actifs numériques avec 4,2 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Purpose, qui a lancé le premier ETF bitcoin d’Amérique du Nord, était le seul à avoir enregistré des sorties nettes de 8,3 millions de dollars.

