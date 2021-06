Les produits de fierté ne sauveront pas les jeunes trans – les entreprises devraient lutter contre les factures anti-LGBTQ

Juste avant le début du mois de la fierté, Walmart, le plus grand détaillant au monde, a commencé à vendre une grande variété de marchandises sur le thème de l’arc-en-ciel. Une lecture du site Web de l’entreprise révèle des centaines de ces articles à vendre, comme une ligne de vêtements de marque Queer Eye et des cravates de marques sur le thème de l’arc-en-ciel comme Skittles et la Kellogg Company. Vous pouvez même acheter une chemise sur laquelle on peut lire : « Je ne peux même pas penser clairement. »

Walmart a obtenu une note parfaite de 100 % sur l’indice d’égalité d’entreprise 2021 de la Human Rights Campaign, qui note les entreprises en fonction de leur soutien aux employés LGBTQ par le biais de politiques, pratiques et avantages RH, ainsi que de leur plaidoyer public. Plus tôt cette année, lorsque l’Arkansas – l’État d’origine de Walmart et l’emplacement de son siège social mondial – a interdit à la fois les soins médicaux affirmant le genre pour les jeunes et la participation des filles et des femmes trans dans les sports scolaires, le PDG du géant de la vente au détail a publié une déclaration appelant la législation « troublante ».

Mais en fait, Walmart a joué un rôle direct dans l’élection des législateurs mêmes qui ont attaqué les enfants trans. Une récente enquête de Business Insider a révélé que depuis le début de 2018, Walmart avait donné 58 100 $ aux législateurs de l’État de l’Arkansas qui ont par la suite parrainé les projets de loi anti-trans. L’enquête, qui a examiné les dossiers de financement de campagne de 76 législateurs de l’Arkansas, a révélé plus de 400 000 $ de dons totaux auxdits législateurs par les comités d’action politique (PAC) derrière neuf sociétés et industries qui prétendent être LGBTQ. Un porte-parole de Walmart a déclaré à BI que les contributions politiques avaient été faites avant l’introduction des projets de loi, ajoutant que Walmart révisait sa “stratégie de dons politiques” de manière continue.

Maintenant, certaines familles avec des enfants trans de l’Arkansas cherchent à fuir l’État juste pour éviter la persécution. Alors que l’Arkansas est jusqu’à présent le seul État à interdire complètement les soins de transition pour toute personne de moins de 18 ans (le Tennessee a adopté un projet de loi limitant les soins de transition pour les enfants prépubères, mais les soins de transition ne se produisent normalement qu’à la puberté), des projets de loi similaires sont toujours en cours l’ordre du jour dans les États dont les sessions législatives ne sont pas encore terminées. (Des propositions comparables dans 19 États ont échoué, selon le Guardian.) En plus de la pression pour les interdictions médicales, neuf États ont réussi à interdire aux filles trans de concourir dans des équipes sportives féminines cette année. Les défenseurs des trans craignent que les attaques ne fassent que s’accélérer.

Alors que des entreprises comme Walmart tirer profit des marchandises arc-en-ciel et de l’image de marque, cette récente vague de la législation anti-trans a été largement accueillie par le silence des entreprises. Ce n’est pas que les entreprises soient historiquement restées apolitiques ; dans un passé récent, beaucoup se sont manifestés quand cela compte, influençant les législateurs sur l’égalité LGBTQ et ayant un impact significatif.

Il y a deux ans, lorsque Bostock c. Clayton County était entendu par la Cour suprême, plus de 200 entreprises – de Disney à Ernst & Young – ont cosigné un mémoire d’amicus appelant à la discrimination en matière d’emploi sur la base de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. illégal. La chambre de commerce du Texas a contribué à empêcher la législature de l’État contrôlée par les conservateurs d’instituer un projet de loi sur les toilettes. Et en 2016, de grandes entreprises telles que PayPal, aux côtés de la NCAA et de la NBA, ont été créditées de l’éventuelle annulation du projet de loi anti-LGBTQ de Caroline du Nord, HB 2, après une réaction généralisée à la loi qui a coûté à l’État environ 3,7 milliards de dollars sur 12 ans, selon les estimations d’Associated Press.

“Nous sommes vraiment reconnaissants aux entreprises qui se sont mobilisées pour soutenir les personnes LGBTQ dans le passé”, a déclaré à Vox Viv Topping, directrice du plaidoyer et de l’engagement civique à la Fédération pour l’égalité. “Mais cette année, nous avons constaté un manque notable d’engagement de la part des entreprises, car les projets de loi anti-trans ont été introduits davantage dans tout le pays.”

Le monde de l’entreprise, semble-t-il, a hésité à peser sur les débats sur les enfants trans. Cela s’explique en partie par le fait que les conservateurs ont lancé une campagne de désinformation contre les enfants trans et les soins affirmant le genre qui a laissé beaucoup réticents à se lancer dans la mêlée. C’est aussi parce que les entreprises sont souvent motivées par le plaidoyer pour protéger leurs employés, mais les parents d’enfants trans sont plus rares que les employés homosexuels. Les entreprises, leurs résultats et leurs taux de rétention n’ont pas encore été poussés à défendre les droits des trans de la même manière qu’ils le font pour la communauté LGBTQ dans son ensemble.

Comment Pride est devenu un centre de profit d’entreprise

La fierté n’a pas toujours été un défilé de quartier amical et un jour de festival recouvert d’un équipement arc-en-ciel. À l’origine, il est né d’une protestation.

Dans les années 1960, les lois obsolètes de l’État interdisant le «travestissement» – et diverses autres activités associées à l’homosexualité – ont été utilisées comme sous-texte par la police pour faire des descentes dans les commerces et les bars où les personnes LGBTQ étaient connues pour traîner. Lors de l’émeute de la cafétéria de Compton à San Francisco en 1966, les reines de la rue trans et queer se sont révoltées contre la police. Puis le mouvement des droits des homosexuels s’est vraiment solidifié au Stonewall Inn de New York en juin 1969, lorsque des personnes queer et trans ont riposté aux raids policiers, déclenchant des émeutes et conduisant finalement à moins de harcèlement policier dans les bars queer de la ville.

Le premier défilé de la fierté, appelé à l’époque Christopher Street Liberation Day March, a eu lieu en 1970 pour commémorer l’anniversaire des émeutes de Stonewall. Défilés de la fierté dans les villes à travers le pays dans les années 70 et 80 ressemblent peu aux journées familiales élaborées et parrainées par les entreprises que nous voyons maintenant en 2021. Et la raison de cette évolution est simple : le capitalisme.

Au cours des 20 dernières années, les marchandises Pride sont devenues une grande entreprise, présentant une opportunité de plusieurs millions de dollars pour les entreprises. La longue liste de produits absurdes sur le thème de la fierté, du menu drag queen Chipotle à la monstruosité criarde qu’est la combinaison courte Target, étire l’imagination.

C’est également devenu un rite de passage chaque année en juin pour les entreprises aux États-Unis et en Europe occidentale de changer leurs logos de médias sociaux et autres marques pour un thème arc-en-ciel. Les entreprises sont devenues des incontournables des défilés locaux de la fierté, même le fabricant d’armes Lockheed Martin organisant un char de parade.

Tout est à la poursuite du dollar gay. Selon l’American Community Survey du Census Bureau l’année dernière, les couples mariés de même sexe avaient un revenu médian plus élevé que les couples mariés hétérosexuels, entre 107 210 $ et 96 932 $, les couples homosexuels masculins gagnant un revenu médian de 123 646 $. En d’autres termes, les couples LGB cis, en particulier les hommes homosexuels, présentent une grande opportunité de profit.

Le 1er juillet, cependant, les logos Twitter arc-en-ciel et les promotions de produits scintillants sont souvent abandonnés. Les entreprises reprennent leurs activités habituelles. Pendant ce temps, les personnes queer et trans continuent de se battre pour leurs droits fondamentaux.

« En tant que femme trans queer, ma vie est souvent la misère. Donc, quand je vois des entreprises ou des artistes de renom essayer de puiser dans une version aseptisée de mon identité qui ne concerne que les parties amusantes, je me sens aliéné et que d’énormes parties de mon expérience sont effacées », a déclaré Lucy Diavolo, rédactrice en chef de Teen Vogue à Vox en 2019. « Être homosexuel, c’est une question de joie, mais cette joie est souvent tempérée par beaucoup de douleur ; c’est à travers cette amertume que la douceur est d’autant plus douce.

Les projets de loi anti-trans ont balayé les États. Et les entreprises sont restées silencieuses.

Cette année seulement, 41 États ont présenté plus de 250 projets de loi anti-LGBTQ, selon la Human Rights Campaign. Au moins 17 de ces projets de loi ont déjà été adoptés, ce qui, selon le groupe, est un nouveau record.

Le rythme et la rapidité avec lesquels les législatures conservatrices ont adopté ces projets de loi anti-trans ont été accablants pour les défenseurs des LGBTQ. “Nous essayions tout, et il y en avait de plus en plus”, a déclaré l’avocat de l’ACLU, Chase Strangio, à Vox. “C’était comme si nous allions en tuer un et ensuite il [would] revenir à la vie, et alors nous nous organiserions dans un État et un autre État déposerait, genre, cinq [more]. Et donc il y avait cet implacable à ce sujet.

Dans le passé, a déclaré Strangio, les défenseurs des LGBTQ ont utilisé toutes les astuces du livre pour s’opposer à des projets de loi similaires à ceux qui ont été adoptés en Arkansas, notamment en tirant parti de partenaires commerciaux pour faire pression contre la législation anti-égalité. “Beaucoup [legislators] peuvent ne pas être motivés par l’écoute des personnes trans, mais ils sont motivés par la peur de la perte, des affaires ou des conséquences financières et économiques », a-t-il expliqué. Mais cette année, a déclaré Strangio, il a trouvé des entreprises et des sociétés réticentes à intervenir.

Il a souligné une lettre signée plus tôt cette année par 137 entreprises, dont Amazon et de nombreuses compagnies aériennes, s’opposant généralement à la législation anti-LGBTQ et anti-trans, mais le monde de l’entreprise n’est en grande partie pas allé au-delà. En 2016, par exemple, les boycotts ont joué un rôle déterminant dans le renversement du HB 2 de Caroline du Nord, et une telle action énergique pourrait à nouveau être efficace. « Nous voulions un engagement direct des entreprises dans les différents États », a-t-il déclaré. “C’était des grillons.”

Le contraste entre ce silence et l’étreinte annuelle de l’entreprise arc-en-ciel de Pride n’est pas passé inaperçu par Strangio et d’autres défenseurs.

Si toutes les entreprises qui commercialisaient l’homosexualité pour la fierté faisaient pression contre ces projets de loi anti-trans dans les législatures des États, aucune ne passerait. – Chase Strangio (@chasestrangio) 13 mars 2021

“Regarder tout cela se dérouler d’une telle proximité en février, mars, avril, même en mai, sachant que chaque entreprise allait ensuite transformer son profil Twitter en un arc-en-ciel en juin – c’est si difficile à digérer”, a déclaré Strangio.

Il a émis l’hypothèse que les entreprises pourraient être réticentes à s’impliquer cette année contre des projets de loi explicitement axés sur les personnes trans, plutôt que sur la communauté LGBTQ dans son ensemble. celle de la Caroline du Nord HB 2, a-t-il souligné, s’appliquait à l’ensemble de la communauté queer, même s’il était axé sur l’accès aux toilettes pour les trans (il interdisait également aux municipalités de l’État d’adopter des ordonnances de non-discrimination LGBTQ).

En revanche, les projets de loi de l’Arkansas se concentrent exclusivement sur les personnes trans, en particulier les jeunes trans, et le débat politique sur les enfants trans est beaucoup plus instable aujourd’hui que ne l’étaient les droits LGBTQ au sens large en 2016, lorsque HB 2 a fait les gros titres. De nos jours, les campagnes de désinformation républicaines sont passées de l’accès aux toilettes, réussissant à répandre la peur des transitions de genre chez les jeunes, même si une approche affirmative est approuvée par presque toutes les grandes associations médicales américaines.

“Nous voyons même des gens de gauche se poser des questions sur les jeunes transgenres et sur les soins médicaux pour les enfants transgenres”, a déclaré Topping. « Les gens le connaissent moins. Cela fait partie du problème. »

Alors que Strangio cite des raisons comme le manque de compréhension, la transphobie systémique et les rôles de genre enracinés comme raisons potentielles pour lesquelles les entreprises peuvent ne pas se présenter pour les personnes trans, il est également probable que parce que «les personnes trans sont une population plus petite» – environ 0,6% du total américain – les entreprises peuvent s’en tirer sans faire grand-chose et que cela “n’affecte pas leurs résultats”, a-t-il déclaré.

Autrement dit, les personnes trans font pour une démographie marketing beaucoup moins attrayante que leurs homologues gays cis. Ainsi, un projet de loi attaquant les soins de santé pour les enfants trans, par exemple, pourrait être moins tentant de faire pression que de défendre les droits du travail de la grande communauté LGBTQ.

Topping souligne que les entreprises voient souvent un lien direct entre la nécessité de protéger leurs employés LGBTQ contre la discrimination et la capacité d’attirer et de retenir les talents, mais manquent souvent ce lien lorsque les enfants potentiels de leurs employés font l’objet d’attaques politiques.

Mais toutes les entreprises ne restent pas à l’écart du combat pour les enfants transgenres. Topping a noté une campagne que la Fédération pour l’égalité mène ce mois-ci avec la société de cosmétiques The Body Shop. Dans le cadre de la campagne Pride de l’entreprise, elle a mis en place une page de ressources qui répond directement aux questions fréquemment posées sur des problèmes politiques épineux tels que les soins de transition pour les jeunes trans. Ils ont également mis en place une pétition qui permet aux clients d’envoyer une note personnalisée à leurs membres du Congrès demandant l’adoption de la loi sur l’égalité, un projet de loi qui ajouterait les personnes LGBTQ à la loi fédérale existante sur les droits civiques. Pour chaque signature recueillie, le Body Shop fait un don de 1 $ à la Fédération pour l’égalité pour aider à lutter contre la législation anti-trans.

Topping aimerait voir plus de campagnes d’entreprise comme celle de Body Shop, et pas seulement pendant le mois de la fierté. « Nous n’avons pas besoin de votre visibilité », a-t-elle déclaré à propos des entreprises soutenir les personnes LGBTQ. « Nous avons besoin de vous pour financer notre travail. Nous avons besoin de vous pour financer les organisations dirigées par des personnes trans. Nous avons besoin de vous pour faire pression en faveur de la loi sur l’égalité. Nous avons besoin que vous nous aidiez à faire pression contre les projets de loi anti-transgenres lorsque nous vous le demandons. »