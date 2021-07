Les produits de paiement sans code connaissent un franc succès auprès des MPME : SMB Head de Razorpay

in

Crédit et financement pour les MPME : L’adoption croissante du numérique entraînée par la pandémie voit une augmentation de l’adoption de produits sans code par les petites entreprises qui permettent à l’utilisateur de déployer des logiciels sans écrire une seule ligne de code. « Tous les propriétaires de petites entreprises ne sont pas ingénieur. Beaucoup sont intimidés par la technologie ou sont des solopreneurs et souhaitent se concentrer sur la gestion de leur entreprise. Par conséquent, les promoteurs de PME se tournent aujourd’hui vers des outils numériques qui ne nécessitent pas de moyens techniques ni d’embauche de talents technologiques supplémentaires », a déclaré à Financial Express Online le chef de l’entreprise PME de la licorne fintech Razorpay, Vedanarayan Vedantham.

« Nous avons constaté une énorme croissance des produits sans code tels que le lien de paiement, la page de paiement et les boutons de paiement, qui n’étaient pas très pertinents auparavant. Depuis les 15 derniers mois, ils sont devenus beaucoup plus courants pour les PME et en fait, la passerelle de paiement, qui dominait traditionnellement l’espace, est passée au second plan », a-t-il déclaré.

L’offre de lien de paiement permet aux vendeurs d’envoyer un lien à leurs clients par e-mail, SMS ou messagerie pour payer leurs achats. Cela est pratique pour les acheteurs qui n’utilisent pas le netbanking ou l’UPI.

Sur les 5 millions de PME utilisant la plate-forme Razorpay, plus de 35 % utilisent des liens de paiement et des pages de paiement comme modes d’acceptation des paiements des clients. C’était 10 pour cent il y a deux ans.

Cette tendance s’accélère à mesure que la numérisation s’étend à l’arrière-pays et que de nombreuses PME de ces régions se connectent. La société a intégré 15 lakh de nouveaux clients PME l’année dernière. Sur cette base de clients, près de 35 à 40 % ont choisi le lien de paiement comme premier produit de choix et 20 à 30 % ont opté pour la page de paiement. “De nombreux commerçants qui n’ont pas le temps de créer un site Web à part entière mais qui souhaitent une présence en ligne pour leur entreprise optent pour une page de paiement sur laquelle ils peuvent également présenter leurs produits tout en acceptant les paiements”, a-t-il déclaré.

25 % supplémentaires ont opté pour la passerelle de paiement. Le reste est occupé par une longue queue de produits de paiement de niche qui ne trouvent pas de résonance de masse mais sont pertinents pour des cas d’utilisation spécifiques. « L’un de ces produits est le bouton de paiement (où un onglet de paiement est inclus dans un site Web existant) qui suscite soudain l’intérêt de 5 à 10 % des nouveaux clients », a déclaré Vedantham.

Dans l’ensemble, les solutions de paiement sont le segment à la croissance la plus rapide de la société basée à Bengaluru, contribuant à 60 % de son activité, suivis des deux autres secteurs verticaux : le produit néobancaire RazorpayX et la solution de prêt Razorpay Capital.

Soutenue par des investisseurs de renom tels que Sequoia Capital et GIC, la major fintech se concentrera cette année sur l’expansion de ses offres basées sur des applications mobiles. « Actuellement, les fournisseurs ne peuvent l’utiliser que pour générer le lien de paiement. Le plan de l’application est d’englober potentiellement l’ensemble de la gamme de produits que nous avons dans tous les secteurs », a déclaré Vedantham.

