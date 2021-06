Les produits d’épargne traditionnels garantissent les revenus de demain – Voici comment

La création de richesse est un processus à long terme et la clé est de « Commencer tôt » pour tirer le maximum d’avantages de « Compounding ».

Les progrès dans le domaine de la médecine et de meilleures mesures de santé publique aident les humains à vivre plus longtemps. Selon le rapport sur l’état de la population mondiale 2019 du Fonds des Nations Unies pour la population, l’espérance de vie à la naissance en Inde est passée de 47 ans en 1969 à 69 ans en 2019. pour se sécuriser financièrement surtout lorsque leurs revenus réguliers s’arrêtent.

Posez-vous ces questions. Avez-vous suffisamment d’économies pour vivre une vie confortable à la retraite? Pouvez-vous vous permettre un congé sabbatique dans votre vie professionnelle et poursuivre votre passion ? Pouvez-vous vous permettre d’envoyer vos enfants à l’étranger pour l’éducation? Si vous avez peur de répondre à ces questions, il est temps de réévaluer vos choix financiers et de penser à vous constituer un patrimoine.

La création de richesse est un processus à long terme et la clé est de « Commencer tôt » pour tirer le maximum d’avantages de « Compounding ». Prenons l’exemple de deux amis Manas et Shakti, tous deux professionnels actifs de 30 ans qui veulent créer un corpus de Rs. 30 lakh au cours des 15 prochaines années (d’ici décembre 2035) pour l’enseignement supérieur de leurs enfants. Manas entreprend le voyage à 30 ans, tandis que Shakti retarde le sien jusqu’à ses 35 ans. Supposons un taux de rendement de 8 % par an. Manas investit environ Rs. 2 lakh par an pendant 5 ans de décembre 2020 à décembre 2025, soit Rs.10 lakh et attend patiemment encore 10 ans pour que son corpus atteigne environ Rs. 30 lakh. Shakti, d’autre part, doit investir environ Rs. 3 à 3,25 lakh par an pendant 5 ans de décembre 2025 à décembre 2029, c’est-à-dire Rs.15-16 lakh, et attendez encore 5 ans que son corpus atteigne le même montant que ce que Manas recevrait en 2034. Par conséquent, pas seulement Shakti finit par investir Rs. 5-6 lakh de plus que ce que Manas investit en raison du démarrage tardif, ses investissements ne représentent que Rs 14-15 lakh par rapport à Rs 20 lakh de Manas. Cela établit que la composition des aides à la croissance de votre richesse.

Examinons maintenant comment les produits d’épargne-vie traditionnels aident à atteindre les objectifs financiers. Ces plans offrent une prestation garantie dont le montant sera connu du preneur d’assurance dès la souscription. Parallèlement à cela, ces plans offrent une couverture vie qui fournit un filet de sécurité financière à la famille.

La forme sous laquelle la prestation garantie est versée au client varie d’un produit à l’autre. Les clients peuvent choisir un plan en fonction de leurs besoins spécifiques. Par exemple, certains produits offrent l’avantage garanti sous la forme d’un revenu régulier versé au client. Ces plans sont idéaux pour les clients qui cherchent à financer les futures études de leur enfant, ce qui nécessitera généralement une dépense annuelle à supporter pendant un certain nombre d’années.

Certains plans offrent également une option pour que le revenu commence dès la deuxième année elle-même. Il fournit le flux de trésorerie supplémentaire, autre que la source régulière de revenu, pendant la durée de paiement des primes. Par exemple, si Manas choisit d’investir Rs. 1 lakh par an pendant les 10 prochaines années, il commencera à recevoir Rs. 20 000 à 25 000 roupies comme revenu anticipé à partir de la 2e année chaque année pendant 10 ans. Après la fin de sa période de paiement des primes, il peut s’attendre à recevoir un revenu garanti d’environ Rs 1,25 à 1,35 lakh par an pour les 10 prochaines années, ce qui serait utile pendant les études supérieures de son enfant.

Certains régimes accordent la prestation sous la forme d’un montant forfaitaire garanti. Connaître le corpus de maturité facilite la planification financière future. Par exemple, un client de 30 ans ayant l’intention de se constituer un corpus pour effectuer l’acompte initial vers la maison de ses rêves peut opter pour cette catégorie de produits d’épargne. En supposant que le client choisisse une durée de paiement de la prime de 10 ans, la prime annuelle étant de Rs. 1 lakh et une durée d’assurance de 20 ans, le client peut s’attendre à recevoir un corpus forfaitaire d’échéance non imposable de Rs. 22 lakh à Rs. 23 lakh.

Une autre caractéristique intéressante offerte par certains régimes est la possibilité de décider, au moment de l’achat, de la date précise à partir de laquelle ils souhaitent recevoir un revenu. Cette fonctionnalité peut être utilisée par les clients comme cadeau à leurs proches lors de leurs anniversaires, anniversaires de mariage, mariage, etc.

En période d’incertitude économique et de volatilité des marchés, les clients ont tendance à se tourner vers des produits qui offrent la sécurité du capital investi et des rendements garantis. Ces produits sont polyvalents et les clients peuvent avoir l’esprit tranquille car ils garantissent les revenus de demain.

Par Amit Palta, directeur de la distribution, ICICI Prudential Life Insurance Company

