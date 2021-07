Commerce et investissement

Les produits dérivés dominent désormais le volume de crypto, gagnant près de 54% de part de marché en juin: rapport CryptoCompare

L’intérêt ouvert sur les produits à terme Bitcoin a chuté de 31,8%, plus que la baisse de 28,3% de l’ETH future, selon les données de CryptoCompare. En ce qui concerne les échanges, Binance, qui avait le OI le plus élevé parmi tous les produits dérivés, a enregistré la plus forte baisse de 38,4%.

Le volume des transactions sur les bourses de crypto-monnaie au comptant a chuté de 42,7% à 2,7 billions de dollars en juin par rapport au mois précédent dans un contexte de volatilité plus faible et de répression réglementaire en Chine, selon les données de CryptoCompare.

“Les vents contraires se sont poursuivis alors que la Chine persistait dans sa répression du minage de bitcoins.” « En raison à la fois de la baisse des prix et de la volatilité, les volumes au comptant ont diminué. »

Les 15 plus grandes bourses de premier niveau ont enregistré une baisse de 51,6% en moyenne, tandis que les volumes au comptant de niveau inférieur ont diminué de 53,2%. La domination de premier plan a presque doublé depuis décembre 2019, passant de 47% à 88,4% “car de plus en plus d’investisseurs cherchent à s’exposer à la crypto avec le moins de risque”.

Bien que Binance reste la plus grande bourse au comptant de premier plan en termes de volume, son volume de transactions a également chuté de 56% à 668 milliards de dollars à la suite de l’interdiction de négociation et d’exploitation minière de la crypto-monnaie en Chine.

Le volume des échanges de produits dérivés en comparaison a chuté de 40,7% à 3,2 billions de dollars, a noté le chercheur basé à Londres.

Cela a permis aux dérivés de gagner 53,8 % de part de marché en juin, contre 49,4 % en mai, les volumes de dérivés dépassant ceux du spot pour la première fois cette année.

Tout comme sur le marché au comptant, Binance était également la plus grande bourse de produits dérivés, avec un volume en baisse de 29,7% en juin contre 1,73 billion de dollars en mai.

Binance a été suivi par OKEx, dont le volume à 508 milliards de dollars était en baisse de 49,1%, puis Bybit’s, qui a vu son volume baisser de 37% à 360 milliards de dollars, et avec 242 milliards de dollars, FTX arrive à la 4ème place, dont le volume a le plus chuté à 53,2%. .

L’intérêt ouvert sur les contrats à terme a baissé, pour le deuxième mois consécutif, de 40,9% pour tous les produits, à 16,4 milliards de dollars, son plus bas niveau depuis janvier.

L’OI sur les produits à terme Bitcoin a chuté de 31,8% à 9,7 milliards de dollars, tandis que pour les contrats à terme ETH, la baisse était de 29,3% à 4,2 milliards de dollars.

En termes d’échanges, Binance, qui avait le OI le plus élevé parmi tous les produits dérivés, l’a vu chuter de 38,4% depuis mai à 5,6 milliards de dollars.

En deuxième position se trouve OKEx avec un OI de 2,5 milliards de dollars, en baisse de 30,8%, suivi par l’OI de 2,2 milliards de dollars de Bybit, ce qui représente une baisse de 37,2% en juin par rapport au mois précédent.

