Les produits d’hygiène perdent de la vapeur – The Financial Express

Le marché des produits d’hygiène en Inde perd quelque peu de son élan alors que les dépenses de consommation en produits tels que les désinfectants pour les mains diminuent. Cela contraste fortement avec l’année dernière, lorsque des produits tels que les désinfectants pour les mains et les masques faciaux étaient en forte demande et que les marques de tous les secteurs se sont aventurées dans ces segments en raison de la pénurie de stocks.

Selon les estimations de l’industrie, le marché des désinfectants pour les mains, évalué à Rs 100 crore en février 2020, a augmenté rapidement pour atteindre Rs 1000 crore d’ici la fin de 2020. En mai 2020, le marché des masques en Inde était évalué à Rs 10 000-12 000 crore. En juillet de l’année dernière, Kantar a estimé que près de 350 nouvelles marques de désinfectant sont entrées sur le marché. Des marques comme Fabindia, Spykar, Jockey et Wildcraft ont lancé leur propre gamme de masques / respirateurs en 2020. La plupart de ces marques ont cependant réduit leur présence dans ces catégories.

Le ralentissement

Dabur est entré dans les catégories des désinfectants pour les mains et des produits de lavage végétaux en 2020. D’ici décembre 2020, la marque a décidé de rationaliser la production de ces produits. Le PDG de la société, Mohit Malhotra, a déclaré dans l’appel des résultats du T3FY21 que les revenus du segment de l’hygiène étaient tombés à Rs 2-3 crore au T3FY21, par rapport à Rs 50-60 crore au T1FY21.

De même, Marico, qui a introduit un lavage de fruits et légumes à la suite de la pandémie, se «désintéresse» de la catégorie hygiène. Le fabricant de biscuits et de confiseries Parle Products, qui a fait une incursion dans les désinfectants pour les mains l’année dernière, a réduit le volume de désinfectants qu’il fabrique. Désormais, elle fabrique principalement de gros packs pour les ventes institutionnelles.

«De la fin de 2020 à mars 2021, les ventes de désinfectants ont chuté, car les gens sont devenus complaisants», déclare Manish Chowdhary, cofondateur de WOW Skin Science. L’entreprise a lancé l’an dernier des désinfectants pour les mains.

Deep Bajaj, fondateur de Sirona Hygiene, affirme que son entreprise a observé une baisse de 70% de la demande de masques. «Nous avons quitté la catégorie des masques en tissu et nous nous concentrons sur les masques FFP2 et N95», dit-il.

Spykar ne fabrique pas non plus de masques en tissu frais, informe son PDG, Sanjay Vakharia.

La sensibilisation accrue au virus et à sa propagation a porté un coup dur à certaines catégories de produits. «Les gens savent maintenant que le virus est en suspension dans l’air et que la transmission de surface est faible. En conséquence, les pulvérisations de surface et les lavages de légumes ont perdu de leur pertinence », déclare Bajaj.

La rentabilité a été affectée en raison de l’arrivée de nouveaux joueurs. «En raison de la marchandisation de la catégorie, la demande a été désagrégée», déclare Gaurav Dublish, cofondateur de Wildcraft India. La société vend des masques à 33% de réduction sur son site Web pour concurrencer les masques en tissu sans marque qui coûtent moins de Rs 50 par pièce.

Changer les préférences

Rajat Wahi, partenaire de Deloitte India, affirme que la deuxième vague en cours fait augmenter les ventes de masques, d’autant plus que les régulateurs de la santé préconisent désormais le double-masquage. Les entreprises du secteur des produits d’hygiène constatent également une légère augmentation de la demande de désinfectants et de savons, mais Wahi déclare: «Les consommateurs retomberont dans leurs routines antérieures une fois que la vague actuelle nous aura submergés.»

Dans une enquête auprès des consommateurs de septembre 2020, Mintel avait constaté que 47% des consommateurs pensaient que l’utilisation de désinfectants pour les mains diminuera une fois la pandémie apaisée. De plus, 56% des consommateurs ont convenu que le nettoyage régulier des surfaces ne sera pas nécessaire lorsque la pandémie est sous contrôle.

Nidhi Sinha, chef – content, Mintel Inde, dit que la catégorie des suppléments de santé continue de bénéficier. «Les consommateurs recherchent des suppléments stimulant l’immunité rapides et faciles. Des produits comme les mélanges de curcuma et de lait, les mélanges de kadha et le chyawanprash connaissent une demande accrue », dit-elle. Le secteur de la santé de Dabur, par exemple, a contribué pour 39% au chiffre d’affaires de la société en FY21 (Rs 2,647 crore), contre 33,9% en 2019. Selon ICICI Securities, Chyawanprash de Dabur a enregistré une croissance de 150% en glissement annuel au T4 FY21.

Les personnes entièrement vaccinées, dit Wahi, sont susceptibles d’abandonner leurs masques en tissu à long terme et d’opter pour des masques jetables à la place si nécessaire.

C’est peut-être pourquoi Hemant Sapra, co-fondateur et président de Karam Industries, mobilise les fabricants de masques FFP2 pour réduire leurs prix de masques à 40-50 Rs par pièce. «Actuellement, seuls 5 à 10% du marché sont détenus par les fabricants de masques N95 et FFP2», informe-t-il. Le plan à long terme de Sapra est de lancer des boîtes de 50 à 100 masques chirurgicaux et FFP2.

