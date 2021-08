Les produits d’investissement crypto ont enregistré près de 115 millions de dollars de sorties de fonds au cours des six dernières semaines. Crypto nouveaux médias

in

Le marché de la cryptographie a connu une augmentation rapide de la demande de détail au cours des dernières semaines, mais l’intérêt institutionnel est à la baisse depuis juillet 2021. Selon le dernier rapport hebdomadaire sur les flux de fonds d’actifs numériques publié par CoinShares, les produits d’investissement cryptographiques ont enregistré un total de environ 22 millions de dollars de sorties de fonds la semaine dernière.

Les produits BTC ont enregistré des sorties d’une valeur de 22 millions de dollars au cours des sept derniers jours.

Selon les données de Coinshares, la semaine dernière était la sixième semaine consécutive de sorties pour les produits d’investissement crypto. Les produits BTC ont enregistré des sorties d’une valeur de 22 millions de dollars au cours des sept derniers jours. Près de 1,1 million de dollars d’investissements ont quitté les produits liés à Ethereum la semaine dernière. « Les produits d’investissement dans les actifs numériques ont connu une 6e semaine consécutive de sorties de fonds totalisant 22 millions de dollars, portant le total des sorties de fonds sur six semaines à 115 millions de dollars. Il s’agit désormais de la plus longue série de sorties consécutives depuis janvier 2018, bien qu’elle soit proportionnellement beaucoup moins, ne représentant que 0,2% des actifs sous gestion (AuM) contre près de 5% en 2018 », a déclaré CoinShares dans le rapport.

La valeur globale des actifs cryptographiques mondiaux sous gestion a augmenté.

Malgré la tendance récente aux sorties de fonds, la valeur globale des actifs cryptographiques sous gestion (AUM) mondiaux a considérablement augmenté au cours des derniers mois. Le principal moteur de la récente flambée de valeur est le rallye crypto de 800 milliards de dollars. La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies est passée de 1,2 billion de dollars à plus de 2 billions de dollars au cours des trois dernières semaines. La valeur globale des AUM cryptographiques internationaux s’élève désormais à environ 55 milliards de dollars. Comme indiqué précédemment, Grayscale, le plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde, gère plus de 40 milliards de dollars d’actifs de crypto-monnaie.