Les produits Fire TV d’Amazon ont désormais une politique de mise à jour assez impressionnante

Ryan Haines / Autorité Android

Amazon a annoncé une politique révisée de mise à jour de sécurité pour ses gadgets compatibles Fire TV. Cela s’applique aux appareils de diffusion en continu Fire TV, aux barres de son et aux téléviseurs.

Nous avons vu plusieurs grandes marques offrir un engagement plus long aux mises à jour au cours des 18 derniers mois environ, allant de Samsung et OnePlus à Xiaomi et Oppo. Maintenant, il s’avère qu’Amazon se joint également à la fête, mais pas pour les tablettes.

La société a discrètement annoncé (h/t : PhoneArena) que les produits Amazon Fire TV recevront désormais un minimum de quatre ans de mises à jour de sécurité. Plus précisément, le colosse de la vente au détail affirme que l’engagement de mise à jour est d’au moins quatre ans après la dernière mise à disposition de l’appareil sur nos sites Web.

Ce dernier élément est une bonne nouvelle, car nous voyons généralement les fabricants d’appareils offrir un engagement de mise à jour qui entre en vigueur dès le premier jour de vente. Cela signifie que quelqu’un qui achète un appareil vieux d’un an qui a offert trois ans de mises à jour au lancement n’obtiendra effectivement que deux ans de support. Mais la prise d’Amazon signifie que vous pouvez acheter un Fire TV Stick 4K de l’ère 2018 dès maintenant et continuer à bénéficier de la période d’engagement complète.

Tous les appareils de la liste des gadgets pris en charge par Amazon sont pris en charge jusqu’en 2025 au moins. Vous pouvez consulter la liste complète ci-dessous :

Appareils de streaming Fire TV

Fire TV Stick Basic Edition (2e génération, 2016) Fire TV Stick Lite (2020) Fire TV Stick (3e génération, 2020) Fire TV Cube (2e génération, 2019) Fire TV Stick 4K (2018) Fire TV Stick 4K Max Fire TV Refonte DVR (2018)

Téléviseurs intelligents

Amazon Fire TV 4K série Omni (43 à 75 pouces) Amazon Fire TV série 4 4K (43 à 55 pouces) Insignia NS (24 à 65 pouces) Pioneer 22U 4K LED (43 et 50 pouces) Toshiba U21 Smart 2020 (32 à 50 pouces) Toshiba série C350 4K LED 2021 (43 à 75 pouces)

Barres de son avec Fire TV

Barre de son Nebula Fire TV Edition TCL Alto 8 Plus Fire TV Edition

Nous sommes heureux de voir Amazon adopter des engagements logiciels plus longs pour ses appareils, bien qu’il aurait été formidable de voir ce même niveau de support officiel appliqué également à sa gamme de tablettes Fire. La société a déjà mis à jour des tablettes beaucoup plus anciennes, mais en faire une politique officielle aurait été la bienvenue.

Comment pensez-vous que les politiques de mise à jour devraient fonctionner ? Les marques doivent-elles commencer le compte à rebours dès le premier jour des soldes ou dès le dernier jour ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.