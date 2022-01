Les produits Google sont interdits d’importation à la suite d’une décision de violation de brevet de Sonos

De nombreux produits Google sont confrontés à une interdiction d’importation à la suite d’une décision de la Commission du commerce international des États-Unis (ITC) selon laquelle la société a enfreint les brevets de Sonos. La décision fait suite à une longue bataille de deux ans avec Sonos et affecte des produits tels que les haut-parleurs Nest, les appareils Chromecast et les smartphones Pixel.

Sonos a poursuivi Google pour la première fois en 2020, affirmant que la société avait utilisé son partenariat pour saper Sonos et utiliser la technologie de la société dans ses propres produits. Cela inclut de permettre aux haut-parleurs de se connecter et de se synchroniser sans fil.

Google, bien sûr, a nié la réclamation et a poursuivi, affirmant que Sonos avait enfreint plusieurs de ses brevets.

En août, l’ITC a rendu une décision préjudicielle en faveur de Sonos, et la décision de jeudi marque la fin d’une bataille problématique entre les deux sociétés.

En conséquence, l’ITC ordonne une cessation et une abrogation sur les produits fabriqués en dehors des États-Unis qui contiennent les brevets Sonos contrefaits.

Google n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Android Central, mais a fait la déclaration suivante à Bloomberg :

Bien que nous ne soyons pas d’accord avec la décision d’aujourd’hui, nous veillerons à ce que nos clients communs aient la meilleure expérience d’utilisation de nos produits et ne subissent aucune interruption. Nous demanderons un examen plus approfondi et continuerons à nous défendre contre les allégations frivoles de Sonos concernant notre partenariat et notre propriété intellectuelle.