Les produits les plus curieux de Cecotec, la marque espagnole qui balaie Amazon | La technologie

Une entreprise comme Cecotec ne crée pas son nom du jour au lendemain. Grâce à son bon travail ces derniers temps, elle est devenue une marque reconnue et vénérée, comme il ne peut en être autrement.

Il est entré dans notre maison sous différents angles, que ce soit la cuisine, le salon ou même la salle de bain. Ils ont pu voir où étaient nos besoins et ils les ont complétés avec un excellent travail et des prix imbattables.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Cecotec, nous allons vous donner ici quelques exemples des meilleurs et des plus curieux produits de la marque valencienne.

Conga 1790 Titanium, le nettoyage de votre maison

Puisque nous allons parler de la marque, commençons par ce qui leur a fait le plus de renommée, leurs aspirateurs robots. La société Cecotec s’est spécialisée dans la création d’appareils de nettoyage automatiques qui prennent en compte toutes les possibilités de notre maison.

En l’occurrence, la Conga 1790 Titane, présente une grande partie de ses avancées à un prix abordable. Il apporte sa fameuse technologie 4 en 1 avec laquelle il balaie, aspire, vadrouille et récure toute la surface couverte de manière ordonnée et intelligente.

Il comprend également le technologie innovante SmartGyro 3.0, avec lequel vous aurez une navigation plus solide et avec moins de plantages. Cela est dû à ses capteurs gyroscopiques, de proximité, anti-choc et anti-chute. De cette façon, il nettoie la maison sans subir de coups.

Il peut également être utilisé avec votre application et avec des commandes vocales, grâce au fait qu’il est compatible avec les assistants virtuels Alexa et Google. C’est un aspirateur robot de dernière génération conçu pour les maisons les plus technologiques.

Version améliorée du modèle Cecotec 1790 Ultra. un aspirateur robot avec 2200 Pa d’aspiration et technologie Magnetic Strip qui permet de créer des murs virtuels.

Vous pouvez le trouver au prix de 229 euros et c’est tout un investissement. Votre maison sera comme jamais auparavant grâce à Cecotec.

Conga Rockstar 200 Vital, aspire à moins de 200 euros

Le Conga Rockstar 200 Vital est très économique pour ce qu’un aspirateur sans fil coûte habituellement, surtout lorsque vous regardez des marques telles que Dyson, le leader de l’industrie.

Ce modèle de Cecotec est très remarquable. A 330 W de puissance, il suffit donc d’aspirer toutes sortes de saletés. De la poussière aux poils d’animaux et tout le reste sur le sol de votre maison.

Son autonomie atteint 50 minutes. Mais il faut savoir que ce temps va varier en fonction du niveau de puissance d’aspiration que l’on choisit, parmi les trois disponibles.

Il vient aussi avec brosse double motorisée, ce qui est bien mieux pour éliminer les poils et les enchevêtrements. C’est un accessoire très approprié pour nettoyer les tapis et les moquettes.

Vous pouvez utiliser différentes brosses et têtes, qui sont incluses dans le pack. Ceux-ci vous aideront, par exemple, à nettoyer les coins, les plafonds et les canapés, afin que tout soit propre.

Aspirateur vertical d’une puissance maximale de 330 W, une puissance d’aspiration jusqu’à 20 kPa et 50 minutes d’autonomie. Se convertit facilement en aspirateur à main télescopique pour accéder aux coins difficiles.

168,90 euros, c’est le prix que Cecotec met pour son aspirateur balai le plus léger et le plus simple. C’est un très bon prix par rapport à sa qualité.

Cecofry Deluxe Rapid Moon, frit et sans huile tout est meilleur

Rien de tel que de manger une bonne poêle de frites. Mais peut-être voulons-nous les rendre plus sains, sans une goutte d’huile. Cecotec vient à nouveau nous aider et nous propose cette friteuse sans huile.

De grande taille et bon prix, il nous est présenté avec une puissance de 1400 W qui pourra nous assurer un repas rapide et chaud jusqu’à 4 ou 5 personnes. Il a une capacité de 2,5 litres, ce qui garantit de bonnes portions.

Il faut dire que le panier et le support sont fabriqués avec un revêtement antiadhésif pour faciliter le gommage. Ils peuvent même être mis au lave-vaisselle, offrant une facilité de nettoyage.

Cette friteuse sans huile d’une capacité de 2,5 L a un prix abordable et une puissance de 1400 W, de quoi préparer des portions de pommes de terre, de viande et d’autres aliments en quelques minutes, et de manière saine.

Vous pouvez l’obtenir pour 79,90 euros. Une machine solide et élégante à un prix suggestif.

Tasty & Grill 2000 Bamboo Black, 2-en-1 pour le petit-déjeuner et le déjeuner

Cecotec nous impressionne toujours avec de superbes designs et idées et c’est l’un des plus amusants. Il s’agit de un grill dont la surface est à la fois un grill et une plancha en un seul produit.

Son élégant socle en bambou évite les problèmes de chaleur qu’il génère et sa Puissance de crête de 2 000 W assure une cuisson rapide. De plus, le bois lui donne un design splendide.

Sa plaque en aluminium répartit la chaleur uniformément sur la surface. Sa puissance nous permettra de faire n’importe quoi, de la viande aux fruits de mer. N’oublions pas les légumes, les œufs ou les crêpes qui composeraient un petit-déjeuner équilibré et parfait.

Comme si cela ne suffisait pas, on peut réguler la puissance grâce à son thermostat à cinq niveaux. Son pouvoir sera toujours sous notre contrôle.

Plancha électrique d’une puissance de 2 000 W avec une répartition homogène de la chaleur pour préparer viandes, poissons, fruits de mer, œufs, légumes et même des crêpes.

Il est à retrouver au prix de 33,90 euros dans sa boutique officielle. C’est l’une de ces inventions parfaites pour tous ceux qui veulent une invention 2 pour 1 pas chère et élégante.

Mambo 9090, pour être le meilleur chef

La technologie la plus pointue n’est pas loin de la portée de la marque, qui s’est également consacrée à la fabrication de machines de cuisine. Mais, comme pour tous leurs produits, ils sont emballés avec des utilitaires à prix raisonnable.

Le Mambo 9090 a une cruche d’une capacité de 3,3 litres. C’est un volume plus que suffisant pour cuisiner de grandes quantités. La verseuse est en acier inoxydable et va au lave-vaisselle, donc le laver sera facile.

Cet appareil a 30 fonctions (hacher, hacher, bouillir, cuire à basse température et faire des yaourts, entre autres) et est accompagné d’un livre de recettes complet. En ayant autant de fonctions, vous économisez d’autres ustensiles tels que le mixeur.

Sa puissance atteint 1700 W et peut être régulée sur 10 niveaux différents. De plus, sa température est également réglable, pouvant choisir entre 37º et 120º C.

Ce robot culinaire de grande capacité (3,3L) possède 30 fonctions, ainsi qu’un système d’alimentation intelligent pour ajuster automatiquement la chaleur pendant la cuisson.

C’est un appareil pour créer de grandes recettes et même plusieurs plats en même temps. Son prix est de 259 euros, ce qui est en concurrence directe avec les grandes marques qui proposent des choses similaires pour des coûts plus élevés.

Surface Precision EcoPower 10200 Smart Healthy Noir

Avec tant de discussions sur la nourriture, nous avons peut-être pris quelques kilos. Pas de problème car nous pouvons calculer notre poids avec cette balance Cecotec.

C’est un appareil très curieux et écologique. Ceci est dû au fait n’a pas besoin de piles pour fonctionnerpuisque son générateur d’énergie cinétique lui offre de l’énergie pour commencer à travailler.

A une plage de poids comprise entre 8 et 180 kg. Tout le monde pourra connaître son poids rapidement et sans avoir à perdre de temps avec des piles ou des batteries traditionnelles. Il est également assez précis, car il mesure dans des plages de 100 à 100 grammes.

Prend en charge jusqu’à 4 personnes différentes dans sa mémoire, de suivre chacun individuellement dans son évolution. mais il dispose également d’une connectivité Bluetooth pour envoyer les informations à votre application mobile.

Balance avec fonction de mesure d’impédance bioélectrique (BIA). Effectue une analyse corporelle complète de jusqu’à quatre utilisateurs et mesure six paramètres de base (poids, graisse corporelle, masse musculaire, os, eau et indice de masse corporelle).

On le trouve pour 26,90 euros. Il a un design extra-plat élégant et vous permet de peser ce que vous voulez à un bon prix.

EnergySilence 690 FreshEssence, comme la rosée d’été

Avec l’arrivée de la chaleur, la société Cecotec nous aide aussi à mieux passer la journée. Voici une ventilateur de nébuliseur.

Ce ventilateur peut expulser les projections d’eau à l’intérieur ou sur les terrasses. Grâce au fait qu’il repose sur une base à roulettes, nous pouvons l’emmener partout sans problème pour sentir les gouttes d’eau et le mouvement de l’air frais.

Son réservoir fait 3 litres et le ventilateur est oscillant et silencieux. Il a 3 vitesses et une minuterie pour décider quand il doit s’éteindre automatiquement.

Ventilateur nébuliseur avec réservoir de 3 litres, parfait pour rafraîchir les extérieurs tels que les terrasses et les intérieurs.

Vous pouvez l’obtenir pour 129 euros. C’est un prix intéressant pour un appareil qui nous donne une facilité de mouvement et améliore la ventilation grâce à l’énorme réservoir d’eau.

Forceclima 7050, n’ayez pas chaud où que vous soyez

Si le ventilateur ne nous suffit pas, nous opterons peut-être pour quelque chose de plus puissant, comme ce climatiseur portable. La marque valencienne ne cesse de nous étonner avec toutes sortes d’artefacts et avec l’été, cette bouffée d’air frais sera appréciée par n’importe quelle maison.

Ce climatiseur portatif apporter un tube adaptateur pour la fenêtre, indispensable pour une ventilation adéquate. Il est facile à utiliser et à installer, vous pouvez donc le placer vous-même en quelques minutes.

Le Cecotec ForceClima 7050 est recommandé pour les pièces jusqu’à 20 m2. En gros un salon ou un bureau. Il peut refroidir des espaces plus grands, mais il sera moins efficace.

Sa puissance frigorifique est de 1800 frigories. Cela nous donnera un flux d’air froid constant qui nous aidera à traverser l’été chaud sans trop de problèmes. De plus, son prix est de 219 euros, ce qui le place parmi les meilleurs du marché.

Ce climatiseur portable peut refroidir des pièces jusqu’à 20 mètres carrés. Il dispose de 1800 frigories et est facile à installer. Il est également certifié pour sa faible consommation.

Comme on peut le voir, la marque Cecotec dispose d’une multitude d’appareils qui peuvent nous aider dans n’importe quelle tâche ménagère. On peut aussi profiter davantage au quotidien avec ses nettoyeurs automatiques ou ses solutions pour la chaleur. Beaucoup de problèmes résolus grâce à la technologie et au bon travail.

