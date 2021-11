Le marché des exportations en ligne eBay, dans son rapport sur le commerce des petites entreprises en ligne en Inde 2021, a déclaré que tous ses vendeurs exportaient des produits « Made in India » à des clients sur 42 marchés étrangers chaque année.

Importation, exportation, commerce pour les MPME : L’initiative « Make in India » du Premier ministre Narendra Modi visant à relancer un secteur manufacturier en difficulté et à faire de l’Inde une partie intégrante de la chaîne d’approvisionnement mondiale semble avoir trouvé un écho auprès des entrepreneurs du pays. Le rapport lancé par la plate-forme de commerce électronique d’exportation eBay intitulé « India Small Online Business Trade Report 2021 » a déclaré que les vendeurs sur sa plate-forme exportaient des produits « Made in India » vers une moyenne de 42 marchés étrangers différents chaque année. En fait, sur ces 92 pour cent exportent vers 10 marchés ou plus, 93 pour cent exportent vers quatre continents ou plus et, collectivement, ils ont atteint 210 marchés. Les principales destinations d’exportation de l’Inde sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et l’Allemagne. .

Les principaux produits d’exportation de l’Inde comprennent les bijoux fins, les diamants et les pierres précieuses en vrac, la décoration intérieure, les articles liés à la literie, les remèdes naturels ayurvédiques, les pièces automobiles et les accessoires, etc. Vidmay Naini, Country Manager – Inde et Asie du Sud-Est, eBay, a annoncé le principales conclusions du rapport lors d’un événement virtuel de lancement du rapport.

Alors, qu’est-ce qui permet réellement à ces petites entreprises d’accéder en moyenne à 42 marchés internationaux ? Naini a déclaré à Financial Express Online en marge de l’événement : « Tout dépend des connaissances, de leur maîtrise des plateformes en ligne, de l’USP de leur produit, de la façon dont ils décrivent cet USP, entre autres. Le type de liste de produits, les prix, l’expérience post-transaction, le remboursement et les autres politiques de ce type déterminent également leur succès sur la plate-forme. Alors qu’eBay propose une assistance et un soutien à ses vendeurs, les bonnes stratégies de ces PME ont également un rôle à jouer pour atteindre un maximum de marchés.

Les États avec un maximum de vendeurs adoptant le commerce transfrontalier sur eBay sont de Delhi, du Rajasthan, du Maharashtra, du Bihar, du Gujarat, de l’Haryana, du Pendjab, du Madhya Pradesh, du Bengale occidental, entre autres. Du Rajasthan, 39% des petites entreprises sur eBay exportaient des bijoux fantaisie et 35% exportaient des diamants et des pierres précieuses en vrac vers des clients aux États-Unis et au Royaume-Uni. Environ 67% des PME du Madhya Pradesh ont fait du commerce dans la catégorie literie.

L’année 2020 et 2021 a vu un certain nombre de PME entrer dans l’espace numérique, la plupart des marchés hors ligne étant fermés en raison de la pandémie en cours. eBay a enregistré le nombre maximum de nouveaux vendeurs dans les villes de niveau X (32 %) et de niveau Y (30 %) et de niveau Z (37 %) au lieu de métros. Ce sont des villes plus petites de niveau II, -III et au-delà, avec des commodités et une portée commerciales moindres.

En outre, les principaux États et territoires de l’Union avec la part la plus élevée de nouveaux vendeurs sur eBay étaient le Bihar (67 %), l’Himachal Pradesh (67 %), Goa (50 %), le Jammu-et-Cachemire (50 %), le Jharkhand (50 %), Karnataka (44 %), Odisha (43 %), Uttarakhand (40 %), Bengale occidental (38 %) et Gujarat (37 %).

Les PME indiennes sont les moteurs de croissance de l’économie nationale et contribuent à plus de 45% des exportations globales. Ajay Sahai, directeur général de la Fédération des organisations indiennes d’exportation (FIEO), l’organisation de promotion du commerce, a déclaré : « Alors que nous nous efforçons de devenir une économie de 3 000 milliards de dollars américains, il est extrêmement important que les exportations jouent un rôle central à cet égard. Actuellement, nous envisageons des exportations de 400 millions de dollars américains cette année et nous nous dirigeons vers un objectif à moyen terme d’un billion de dollars d’exportations dans le secteur des marchandises d’ici 2027-2028. » Il a ajouté qu’il reste beaucoup à faire (ce qui peut venir sous forme d’amendements dans la nouvelle politique de commerce extérieur (FTP), etc.) afin de promouvoir l’industrie des exportations dans le pays. En outre, abaisser la barrière d’entrée pour les petites entreprises afin de leur permettre d’exporter et développer des capacités logistiques spécialisées pour les processus liés aux exportations contribuerait grandement à promouvoir l’exportation du commerce électronique, a-t-il déclaré.

